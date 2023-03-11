Усик та Ф'юрі домовилися про бій за звання абсолютного чемпіона

Команди чемпіона світу з боксу за версіями WBA (Super), WBO та IBF у суперважкій вазі українця Олександра Усика і володаря титулу WBC британця Тайсона Ф'юрі домовилися про проведення поєдинку.

Джерело: WBA, "Суспільне спорт"

Дослівно: "Президент WBA Гільберто Мендоса отримав підтвердження від команд Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі про наявність домовленості про проведення об'єднавчого бою.

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Вони попросили час для роботи над контрактами, щоб закрити угоду".

Деталі: Бій відбудеться 29 квітня на стадіоні "Вемблі" (Лондон)

Організація WBA, чемпіоном якої є Усик, заявила, що дедлайн для домовленостей між українцем і британцем завершується саме в п'ятницю, 10 березня.

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У відповідь на розмови обидва боксери записали короткі відео.

Тайсон Ф'юрі у своєму відео сказав: "Усик, підписуй контракт, потворний виродку".

Українець у відповідь заявив, що готовий на розподіл гонорару за схемою 70% на 30% на користь Ф'юрі. Водночас українець висунув одну умову.

Пряма мова Усика: "Гей, жадібне пузо. Я приймаю твою пропозицію 70% на 30%, щоб битися 29 квітня на "Вемблі".

Але ти обіцяєш пожертвувати Україні 1 мільйон фунтів одразу після бою. І за кожен день твоєї затримки ви заплатите 1% зі свого гаманця українцям. Домовилися?".

Довідково: Для абсолютного чемпіонства в суперважкій вазі Усику бракує лише титулу WBC, яким володіє Ф'юрі.

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