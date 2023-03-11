Усик та Ф'юрі домовилися про бій за звання абсолютного чемпіона
Команди чемпіона світу з боксу за версіями WBA (Super), WBO та IBF у суперважкій вазі українця Олександра Усика і володаря титулу WBC британця Тайсона Ф'юрі домовилися про проведення поєдинку.
Джерело: WBA, "Суспільне спорт"
Дослівно: "Президент WBA Гільберто Мендоса отримав підтвердження від команд Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі про наявність домовленості про проведення об'єднавчого бою.
Вони попросили час для роботи над контрактами, щоб закрити угоду".
Деталі: Бій відбудеться 29 квітня на стадіоні "Вемблі" (Лондон)
Організація WBA, чемпіоном якої є Усик, заявила, що дедлайн для домовленостей між українцем і британцем завершується саме в п'ятницю, 10 березня.
У відповідь на розмови обидва боксери записали короткі відео.
Тайсон Ф'юрі у своєму відео сказав: "Усик, підписуй контракт, потворний виродку".
Українець у відповідь заявив, що готовий на розподіл гонорару за схемою 70% на 30% на користь Ф'юрі. Водночас українець висунув одну умову.
Пряма мова Усика: "Гей, жадібне пузо. Я приймаю твою пропозицію 70% на 30%, щоб битися 29 квітня на "Вемблі".
Але ти обіцяєш пожертвувати Україні 1 мільйон фунтів одразу після бою. І за кожен день твоєї затримки ви заплатите 1% зі свого гаманця українцям. Домовилися?".
Довідково: Для абсолютного чемпіонства в суперважкій вазі Усику бракує лише титулу WBC, яким володіє Ф'юрі.
Нагадаємо:
- Тайсон Ф'юрі володіє поясом WBC. 24 квітня Ф'юрі нокаутував Ділліана Вайта в поєдинку за звання чемпіона світу у надважкій вазі, таким чином захистивши свій пояс. Ф'юрі заявив, що завершив боксерську кар'єру.
- Після здобуття трьох поясів Усику не вистачає лише титулу WBC.
- Жодного разу в історії боксу не було надважковаговика, який би володів усіма чотирма поясами одночасно.