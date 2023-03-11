Усик и Фьюри договорились о бое за звание абсолютного чемпиона
Команды чемпиона мира по боксу по версиям WBA (Super), WBO и IBF в супертяжелом весе украинца Александра Усика и обладателя титула WBC британца Тайсона Фьюри договорились о проведении поединка.
Источник: WBA, "Суспільне спорт"
Дословно: "Президент WBA Хильберто Мендоса получил подтверждение от команд Александра Усика и Тайсона Фьюри о наличии договоренности о проведении объединительного боя.
Они попросили время для работы над контрактами, чтобы закрыть сделку".
Детали: Бой состоится 29 апреля на стадионе "Уэмбли" (Лондон)
Организация WBA, чемпионом которой является Усик, заявила, что дедлайн для договоренностей между украинцем и британцем заканчивается именно в пятницу, 10 марта.
В ответ на разговоры оба боксера записали короткие видео.
Тайсон Фьюри в своем видео сказал: "Усик, подписывай контракт, уродливый урод".
Украинец в ответ заявил, что готов на распределение гонорара по схеме 70% на 30% в пользу Фьюри. В то же время, украинец выдвинул одно условие.
Прямая речь Усика: "Эй, жадное пузо. Я принимаю твое предложение 70% на 30%, чтобы драться 29 апреля на "Уэмбли".
Но ты обещаешь пожертвовать Украине 1 миллион фунтов сразу после боя. И за каждый день твоей задержки вы заплатите 1% из своего кошелька украинцам. Договорились?".
Справка: Для абсолютного чемпионства в супертяжелом весе Усику не хватает только титула WBC, которым владеет Фьюри.
Напомним:
- Тайсон Фьюри владеет поясом WBC. 24 апреля Фьюри нокаутировал Диллиана Вайта в поединке за звание чемпиона мира в сверхтяжелом весе, таким образом защитив свой пояс. Фьюри заявил, что завершил боксерскую карьеру.
- После получения трех поясов Усику не хватает только титула WBC.
- Ни разу в истории бокса не было сверхтяжеловеса, который бы владел всеми четырьмя поясами одновременно.