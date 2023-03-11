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Усик и Фьюри договорились о бое за звание абсолютного чемпиона

Роман ПетренкоСуббота, 11 марта 2023, 11:52
Усик и Фьюри договорились о бое за звание абсолютного чемпиона
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Команды чемпиона мира по боксу по версиям WBA (Super), WBO и IBF в супертяжелом весе украинца Александра Усика и обладателя титула WBC британца Тайсона Фьюри договорились о проведении поединка.

Источник: WBA, "Суспільне спорт"

Дословно: "Президент WBA Хильберто Мендоса получил подтверждение от команд Александра Усика и Тайсона Фьюри о наличии договоренности о проведении объединительного боя.

Они попросили время для работы над контрактами, чтобы закрыть сделку".

Детали: Бой состоится 29 апреля на стадионе "Уэмбли" (Лондон)

Организация WBA, чемпионом которой является Усик, заявила, что дедлайн для договоренностей между украинцем и британцем заканчивается именно в пятницу, 10 марта.

В ответ на разговоры оба боксера записали короткие видео.

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Тайсон Фьюри в своем видео сказал: "Усик, подписывай контракт, уродливый урод".

Украинец в ответ заявил, что готов на распределение гонорара по схеме 70% на 30% в пользу Фьюри. В то же время, украинец выдвинул одно условие.

Прямая речь Усика: "Эй, жадное пузо. Я принимаю твое предложение 70% на 30%, чтобы драться 29 апреля на "Уэмбли".

Но ты обещаешь пожертвовать Украине 1 миллион фунтов сразу после боя. И за каждый день твоей задержки вы заплатите 1% из своего кошелька украинцам. Договорились?".

Справка: Для абсолютного чемпионства в супертяжелом весе Усику не хватает только титула WBC, которым владеет Фьюри.

Напомним:

  • Тайсон Фьюри владеет поясом WBC. 24 апреля Фьюри нокаутировал Диллиана Вайта в поединке за звание чемпиона мира в сверхтяжелом весе, таким образом защитив свой пояс. Фьюри заявил, что завершил боксерскую карьеру.
  • После получения трех поясов Усику не хватает только титула WBC.
  • Ни разу в истории бокса не было сверхтяжеловеса, который бы владел всеми четырьмя поясами одновременно.

Темы: Усикспортукраинцы
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