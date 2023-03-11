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Сирський про східний фронт: Треба виграти час для початку контрнаступу, який не за горами

Катерина ТищенкоСубота, 11 березня 2023, 15:11
Сирський про східний фронт: Треба виграти час для початку контрнаступу, який не за горами
Олександр Сирський, фото Сухопутних військ ЗСУ

Командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський заявив, що зараз на сході українські воїни мають виграти час для накопичування резервів та початку контрнаступу.

Джерело: Сирський у суботу на передовій, повідомляють Сухопутні війська ЗСУ

Пряма мова: "Справжні герої зараз – це захисники, які на своїх плечах тримають східний фронт та, не шкодуючи ані себе, ані ворогів, завдають йому максимальних втрат. Необхідно виграти час для накопичування резервів та початку контрнаступу, який вже не за горами".

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Деталі: Зазначається, що Сирський продовжує роботу на фронті й перебуває на найважливіших його ділянках разом зі своїми підрозділами. Українські військові дають гідну відсіч ворогу та продовжують утримувати Бахмут.

Для оборони Бахмута залучені сили та ресурси, які не дають противнику реалізувати свій задум, ламають його плани та змушують відмовитись від просування вперед, заявили Сухопутні війська.

Там додали, що Сирський постійно тримає на контролі оперативну обстановку на фронті та вживає необхідних заходів щодо утримання Бахмута під українським контролем.

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Теми: Бахмутвійна
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