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Сырский о восточном фронте: Надо выиграть время для начала контрнаступления, которое не за горами

Катерина ТищенкоСуббота, 11 марта 2023, 16:11
Сырский о восточном фронте: Надо выиграть время для начала контрнаступления, которое не за горами
Александр Сырский, фото Сухопутных войск ВСУ

Командующий Восточной группировки войск Александр Сырский заявил, что сейчас на востоке украинские воины должны выиграть время для накопления резервов и начала контрнаступления.

Источник: Сырский в субботу на передовой, сообщают Сухопутные войска ВСУ

Прямая речь: "Настоящие герои сейчас - это защитники, которые на своих плечах держат восточный фронт и, не жалея ни себя, ни врагов, наносят ему максимальные потери. Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала контрнаступления, которое уже не за горами".

Детали: Отмечается, что Сырский продолжает работу на фронте и находится на важнейших его участках вместе со своими подразделениями. Украинские военные дают достойный отпор врагу и продолжают удерживать Бахмут.

Для обороны Бахмута привлечены силы и ресурсы, которые не дают противнику реализовать свой замысел, ломают его планы и заставляют отказаться от продвижения вперед, заявили Сухопутные войска.

Там добавили, что Сырский постоянно держит на контроле оперативную обстановку на фронте и принимает необходимые меры по удержанию Бахмута под украинским контролем.

Темы: Бахмутвойна
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