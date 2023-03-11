Сырский о восточном фронте: Надо выиграть время для начала контрнаступления, которое не за горами

Командующий Восточной группировки войск Александр Сырский заявил, что сейчас на востоке украинские воины должны выиграть время для накопления резервов и начала контрнаступления.

Источник: Сырский в субботу на передовой, сообщают Сухопутные войска ВСУ

Прямая речь: "Настоящие герои сейчас - это защитники, которые на своих плечах держат восточный фронт и, не жалея ни себя, ни врагов, наносят ему максимальные потери. Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала контрнаступления, которое уже не за горами".

Детали: Отмечается, что Сырский продолжает работу на фронте и находится на важнейших его участках вместе со своими подразделениями. Украинские военные дают достойный отпор врагу и продолжают удерживать Бахмут.

Для обороны Бахмута привлечены силы и ресурсы, которые не дают противнику реализовать свой замысел, ломают его планы и заставляют отказаться от продвижения вперед, заявили Сухопутные войска.

Там добавили, что Сырский постоянно держит на контроле оперативную обстановку на фронте и принимает необходимые меры по удержанию Бахмута под украинским контролем.