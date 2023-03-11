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Новий випуск УП.Чат: Загибель Да Вінчі, протести у Грузії, обрання директора НАБУ

"Українська правда"Субота, 11 березня 2023, 18:52
Новий випуск УП.Чат: Загибель Да Вінчі, протести у Грузії, обрання директора НАБУ

У новому випуску програми "УП.Чат" журналісти "Української правди" разом з колегами з інших ЗМІ обговорили найбільш знакові події поточного тижня в Україні та світі. 

Джерело: Українська правда

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Деталі: Серед головних тем – загибель героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі), обрання нового директора НАБУ та протести у Грузії через закон про іноагентів.

Учасники: ведуча "Української правди" Софія Середа, журналістка Яніна Соколова, політична оглядачка "Цензор.НЕТ" Тетяна Ніколаєнко та редактор "Європейської правди" Юрій Панченко.

Теми: медіа
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