Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новый выпуск УП.Чат: Гибель Да Винчи, протесты в Грузии, избрание директора НАБУ

"Украинская правда"Суббота, 11 марта 2023, 19:52
Новый выпуск УП.Чат: Гибель Да Винчи, протесты в Грузии, избрание директора НАБУ

В новом выпуске программы "УП.Чат" журналисты "Украинской правды" вместе с коллегами из других СМИ обсудили наиболее знаковые события текущей недели в Украине и мире.

Источник: Украинская правда

Детали: Среди главных тем – гибель героя Украины Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи), избрание нового директора НАБУ и протесты в Грузии из-за закона об иноагентах.

Участники: ведущая "Украинской правды" София Середа, журналистка Янина Соколова, политический обозреватель "Цензор.НЕТ" Татьяна Николаенко и редактор "Европейской правды" Юрий Панченко.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: медиа
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

США быстрыми темпами готовят Украину к весеннему контрнаступлению – Politico

Оккупационные войска снизили общий темп операций в Украине – ISW

Израиль одобрил лицензии на экспорт систем глушения беспилотников для Украины – СМИ

СМИ: Медведев заказал "вагнеровцам" покушение на министра обороны Италии за $15 млн

В США прокомментировали решение Зеленского остаться в Бахмуте

США дистанционно стерли секретные данные с беспилотника, который упал в Черном море – СМИ

Все новости...
медиа
Новый выпуск УП.Чат: Лукашенко и Китай, Молдова и Приднестровье
УП.Чат: Декларации депутатов, судьба Кирилла Тимошенко и дома Павла Халимона
Журналистка Мирослава Гонгадзе получит премию за этику Inamori Ethics Prize 2023
Последние новости
09:05
КНДР провела очередной запуск межконтинентальной баллистической ракеты
08:52
В Черном море нетипичная активность и количество врага – ОК "Юг"
08:35
Число погибших от наводнений в пострадавшем от землетрясений регионе Турции возросло до 14
08:29
Защитники за сутки ликвидировали более тысячи российских оккупантов
08:17
В Раде планируют визит в США для лоббирования передачи Украине F-16
08:13
Оккупанты в Донецкой области убили 1 гражданского и ранили 11
07:44
ЕС может использовать 500 млн евро для производства 155-мм боеприпасов для Украины
07:32
видеоНочная охота снайперов: под Бахмутом ССО отминусовали штурмовую группу россиян
07:22
США быстрыми темпами готовят Украину к весеннему контрнаступлению – Politico
06:25
Защитники поразили около 20 районов сосредоточения врага – сводка
Все новости...