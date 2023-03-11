Новый выпуск УП.Чат: Гибель Да Винчи, протесты в Грузии, избрание директора НАБУ

В новом выпуске программы "УП.Чат" журналисты "Украинской правды" вместе с коллегами из других СМИ обсудили наиболее знаковые события текущей недели в Украине и мире.

Источник: Украинская правда

Детали: Среди главных тем – гибель героя Украины Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи), избрание нового директора НАБУ и протесты в Грузии из-за закона об иноагентах.

Участники: ведущая "Украинской правды" София Середа, журналистка Янина Соколова, политический обозреватель "Цензор.НЕТ" Татьяна Николаенко и редактор "Европейской правды" Юрий Панченко.