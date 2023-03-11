Усім киянам повернули тепло – Кличко
Субота, 11 березня 2023, 20:21
У Києві повністю відновили централізоване теплопостачання, пошкоджене внаслідок російського обстрілу.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram
Дослівно: "Роботу централізованого теплопостачання в Києві відновили в повному обсязі.
Комунальники ще працюють над видаленням повітря в системах опалення окремих будинків. Разом з тим, теплогенеруюче обладнання працює в оптимальних параметрах".
Деталі: Кличко додав, що електро- та водопостачання в столиці також функціонує в штатному режимі.
Що передувало: У Києві скасовані стабілізаційні відключення електроенергії, які зранку застосовувалися в деяких районах.
Водночас у суботу без тепла після ракетної атаки росіян 9 березня лишалося 5% киян.
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