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Усім киянам повернули тепло – Кличко

Катерина ТищенкоСубота, 11 березня 2023, 19:21
Усім киянам повернули тепло – Кличко
ілюстративне фото Getty Images

У Києві повністю відновили централізоване теплопостачання, пошкоджене внаслідок російського обстрілу.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Дослівно: "Роботу централізованого теплопостачання в Києві відновили в повному обсязі.

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Комунальники ще працюють над видаленням повітря в системах опалення окремих будинків. Разом з тим, теплогенеруюче обладнання працює в оптимальних параметрах".

Деталі: Кличко додав, що електро- та водопостачання в столиці також функціонує в штатному режимі.

Що передувало: У Києві скасовані стабілізаційні відключення електроенергії, які зранку застосовувалися в деяких районах.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас у суботу без тепла після ракетної атаки росіян 9 березня лишалося 5% киян.

Теми: КиївтеплокомуненергоВіталій Кличко
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