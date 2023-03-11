Всем киевлянам вернули тепло – Кличко

В Киеве полностью восстановили централизованное теплоснабжение, поврежденное в результате российского обстрела.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Дословно: "Работу централизованного теплоснабжения в Киеве восстановили в полном объеме.

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Коммунальщики еще работают над удалением воздуха в системах отопления отдельных домов. Вместе с тем, теплогенерирующее оборудование работает в оптимальных параметрах".

Детали: Кличко добавил, что электро- и водоснабжение в столице также функционирует в штатном режиме.

Что предшествовало: В Киеве отменены стабилизационные отключения электроэнергии, которые утром применялись в некоторых районах.

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В то же время в субботу без тепла после ракетной атаки россиян 9 марта оставалось 5% киевлян.