Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Всем киевлянам вернули тепло – Кличко

Катерина ТищенкоСуббота, 11 марта 2023, 19:21
Всем киевлянам вернули тепло – Кличко
иллюстративное фото Getty Images

В Киеве полностью восстановили централизованное теплоснабжение, поврежденное в результате российского обстрела.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Дословно: "Работу централизованного теплоснабжения в Киеве восстановили в полном объеме.

Реклама:

Коммунальщики еще работают над удалением воздуха в системах отопления отдельных домов. Вместе с тем, теплогенерирующее оборудование работает в оптимальных параметрах".

Детали: Кличко добавил, что электро- и водоснабжение в столице также функционирует в штатном режиме.

Что предшествовало: В Киеве отменены стабилизационные отключения электроэнергии, которые утром применялись в некоторых районах.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время в субботу без тепла после ракетной атаки россиян 9 марта оставалось 5% киевлян.

Темы: КиевтеплокоммунэнергоВиталий Кличко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Киев
Жара в Киеве бьет рекорды второй день подряд
В Киеве прохожие нашли на улице две гранаты
В центре Киева возле проспекта Победы сгорело здание
Последние новости
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет, всего було 158 целей − Залужный
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
10:46
Посол США о массированной ракетной атаке РФ: Украина нуждается в финансировании сейчас
10:43
15-летнему герою клипа Imagine Dragons из Николаевской области отстроили дом
10:29
"Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов Фирташа
10:27
видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
обновленоВ Киеве достали погибшего из-под завалов и ищут еще 10 человек, количество раненых резко возросло
09:59
обновлено, фотоРакетная атака по Днепру: 5 погибших 20 раненых
Все новости...
Реклама: