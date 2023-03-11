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Наслідки обстрілу Запоріжжя: пошкоджено газопровід, постраждав промисловий об’єкт

Катерина ТищенкоСубота, 11 березня 2023, 19:40
Наслідки обстрілу Запоріжжя: пошкоджено газопровід, постраждав промисловий об’єкт
наслідки обстрілу Запоріжжя 11 березня, фото Офісу генпрокурора

Внаслідок обстрілу Запоріжжя росіянами у суботу вдень зазнали руйнувань територія та приміщення одного з промислових об’єктів, пошкоджено газопровід.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Дослівно: "За даними слідства, 11 березня 2023 року близько 15:20 військовослужбовці збройних сил РФ знову здійснили цільове ураження інфраструктури Запоріжжя. Через обстріл зазнали руйнувань територія та приміщення одного з промислових об’єктів, пошкоджено газопровід.

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Попередньо, агресор застосував дві ракети ЗРК С-300".

Деталі: За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Що передувало: Росіяни у суботу завдали удару по об’єкту життєзабезпечення у Запоріжжі.

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Теми: Запоріжжявійна
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