Наслідки обстрілу Запоріжжя: пошкоджено газопровід, постраждав промисловий об’єкт

Внаслідок обстрілу Запоріжжя росіянами у суботу вдень зазнали руйнувань територія та приміщення одного з промислових об’єктів, пошкоджено газопровід.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Дослівно: "За даними слідства, 11 березня 2023 року близько 15:20 військовослужбовці збройних сил РФ знову здійснили цільове ураження інфраструктури Запоріжжя. Через обстріл зазнали руйнувань територія та приміщення одного з промислових об’єктів, пошкоджено газопровід.

Попередньо, агресор застосував дві ракети ЗРК С-300".

Деталі: За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Що передувало: Росіяни у суботу завдали удару по об’єкту життєзабезпечення у Запоріжжі.