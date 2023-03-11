Последствия обстрела Запорожья: поврежден газопровод, пострадал промышленный объект

В результате обстрела Запорожья россиянами в субботу днем подверглись разрушениям территория и помещения одного из промышленных объектов, поврежден газопровод.

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно: "По данным следствия, 11 марта 2023 года около 15:20 военнослужащие вооруженных сил РФ снова осуществили целевое поражение инфраструктуры Запорожья. Из-за обстрела подверглись разрушениям территория и помещения одного из промышленных объектов, поврежден газопровод.

Предварительно, агрессор применил две ракеты ЗРК С-300".

Детали: Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Досудебное расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.

Что предшествовало: Россияне в субботу нанесли удар по объекту жизнеобеспечения в Запорожье.