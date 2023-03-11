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Представники МКЧХ відвідали полонених у Донецьку й Горлівці – координаційний штаб

Катерина ТищенкоСубота, 11 березня 2023, 23:03
Представники МКЧХ відвідали полонених у Донецьку й Горлівці – координаційний штаб
зустріч із родинами "азовців", фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Протягом останнього місяця представники Міжнародного комітету Червоного хреста відвідали українських полонених в окупованому Донецьку та Горлівці, зараз намагаються потрапити на Луганщину.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Деталі: Повідомляється, що за ініціативи громадської організації "Жінки зі сталі" у Координаційному штабі відбулася зустріч з родинами військовослужбовців штурмової бригади "Азов" (в/ч 3057).

Представник Штабу зазначив, що українській стороні відомо місце утримання далеко не всіх азовців, оскільки після теракту в Оленівці їх порозвозили по різних таборах і тримають ізольовано від інших українських полонених. Тому від тих, хто повернувся, надходить менше інформації щодо утримання бійців "Азову".

Представник Штабу також зазначив, що представникам МКЧХ протягом останнього місяця вдалося відвідати місця утримання в Донецьку та Горлівці. Зараз вони намагаються потрапити до полонених у Луганський області.

"Не припиняється робота й стосовно пошуку третьої країни, яка могла б виступити посередником у обміні бійців "Азову". Певні надії покладаємо на Туреччину, бо ця країна має реальні важелі впливу на РФ. До того ж уже був прецедент участі Анкари в обміні", - йдеться в повідомленні.

Що передувало: 9 березня новинна мережа CNN розповіла, завдяки чому у Маріуполі вдалося припинити облогу "Азовсталі" російськими військами навесні 2022 року. Це був результат переговорів між українською і російською сторонами.

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Теми: полоненіЧервоний Хрест
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