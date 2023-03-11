Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Представители МККК посетили пленных в Донецке и Горловке – координационный штаб

Катерина ТищенкоСуббота, 11 марта 2023, 23:03
Представители МККК посетили пленных в Донецке и Горловке – координационный штаб
встреча с семьями "азовцев", фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

В течение последнего месяца представители Международного комитета Красного креста посетили украинских пленных в оккупированном Донецке и Горловке, сейчас пытаются попасть на Луганщину.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Детали: Сообщается, что по инициативе общественной организации "Женщины из стали" в Координационном штабе состоялась встреча с семьями военнослужащих штурмовой бригады "Азов" (в/ч 3057).

Представитель Штаба отметил, что украинской стороне известно место содержания далеко не всех азовцев, поскольку после теракта в Оленовке их развезли по разным лагерям и держат изолированно от других украинских пленных. Поэтому от тех, кто вернулся, поступает меньше информации о содержании бойцов "Азова".

Представитель Штаба также отметил, что представителям МККК в течение последнего месяца удалось посетить места содержания в Донецке и Горловке. Сейчас они пытаются попасть к пленным в Луганский области.

"Не прекращается работа и по поиску третьей страны, которая могла бы выступить посредником в обмене бойцов "Азова". Определенные надежды возлагаем на Турцию, потому что эта страна имеет реальные рычаги влияния на РФ. К тому же уже был прецедент участия Анкары в обмене", - говорится в сообщении.

Что предшествовало: 9 марта новостная сеть CNN рассказала, благодаря чему в Мариуполе удалось прекратить осаду "Азовстали" российскими войсками весной 2022 года. Это был результат переговоров между украинской и российской сторонами.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте больше "Остров надежды". Как вышли и что сейчас с защитниками "Азовстали"

Командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис): Мы сделали все возможное и невозможное, чтобы оттянуть на себя превосходящие силы противника

Темы: пленныеКрасный Крест
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Министр обороны Польши подтвердил раскрытие шпионской сети РФ

В Черном море нетипичная активность и количество врага – ОК "Юг"

видеоНочная охота снайперов: под Бахмутом ССО отминусовали штурмовую группу россиян

Оккупационные войска снизили общий темп операций в Украине – ISW

Израиль одобрил лицензии на экспорт систем глушения беспилотников для Украины – СМИ

СМИ: Медведев заказал "вагнеровцам" покушение на министра обороны Италии за $15 млн

Все новости...
пленные
Террористы Донбасса посадили правозащитника Буткевича на 13 лет - СМИ
В 119-й бригаде считают, что на видео расстрела украинского пленного – их боец
Генсек ООН о видео с расстрелом украинского военного: Cтрашные кадры
Последние новости
12:12
Россияне поливают Донецкую область огнем, Луганщину делят на "округа" – ОВА
12:08
"Сетка смерти ВСУ": в Генштабе рассказали о тактике успешного поражения врага
12:01
фото, видео В Ростове-на-Дону большой пожар – горит здание погранслужбы ФСБ, слышны взрывы
11:59
TikTok заявил, что США угрожают компании запретом: причина
11:58
Группе медиков из Польши разрешили осмотреть Саакашвили - СМИ
11:55
В Киеве и области – частичные отключения света
11:48
Командира, который избил срочника, подозревают в превышении полномочий. Вину он признал
11:45
Тайваньский Foxconn выиграл заказ на производство AirPods: построит завод в Индии за $200 млн
11:43
фотоСБУ задержала двух подруг, которые "сливали" врагу позиции Сил обороны под Бахмутом
11:41
фотоПод Киевом жители нашли российские боеприпасы: 75 минометных мин
Все новости...