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Представители МККК посетили пленных в Донецке и Горловке – координационный штаб

Катерина ТищенкоСуббота, 11 марта 2023, 22:03
Представители МККК посетили пленных в Донецке и Горловке – координационный штаб
встреча с семьями "азовцев", фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

В течение последнего месяца представители Международного комитета Красного креста посетили украинских пленных в оккупированном Донецке и Горловке, сейчас пытаются попасть на Луганщину.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Детали: Сообщается, что по инициативе общественной организации "Женщины из стали" в Координационном штабе состоялась встреча с семьями военнослужащих штурмовой бригады "Азов" (в/ч 3057).

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Представитель Штаба отметил, что украинской стороне известно место содержания далеко не всех азовцев, поскольку после теракта в Оленовке их развезли по разным лагерям и держат изолированно от других украинских пленных. Поэтому от тех, кто вернулся, поступает меньше информации о содержании бойцов "Азова".

Представитель Штаба также отметил, что представителям МККК в течение последнего месяца удалось посетить места содержания в Донецке и Горловке. Сейчас они пытаются попасть к пленным в Луганский области.

"Не прекращается работа и по поиску третьей страны, которая могла бы выступить посредником в обмене бойцов "Азова". Определенные надежды возлагаем на Турцию, потому что эта страна имеет реальные рычаги влияния на РФ. К тому же уже был прецедент участия Анкары в обмене", - говорится в сообщении.

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Что предшествовало: 9 марта новостная сеть CNN рассказала, благодаря чему в Мариуполе удалось прекратить осаду "Азовстали" российскими войсками весной 2022 года. Это был результат переговоров между украинской и российской сторонами.

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Темы: пленныеКрасный Крест
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