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"Kraken" заявив про знищення ще двох веж спостереження у Росії

Катерина ТищенкоСубота, 11 березня 2023, 22:27
Kraken заявив про знищення ще двох веж спостереження у Росії
знищення вежі спостереження в Росії, скріншот відео

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони "Kraken" заявив про знищення ще двох веж спостереження у Росії – у Брянській та Курській областях.

Джерело: "Kraken" у Telegram

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Дослівно: "Мінус дві вежі спостереження на Росії.

Силами протитанкової групи спецпідрозділу "Kraken" знищено дві автономні вежі спостереження "Муром" у Брянській та Курській області".

Деталі: Як видно з відео, одна вежа була розташована в селі Крупець Курської області, інша – в селі Троєбортне Брянської області.

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У спецпідрозділі пояснили, що вежа спостереження "Муром" забезпечує цілодобове спостереження в глибину території України на відстань до 15 км, реагує на будь-який рух на українській території, корегує ворожу артилерію, виконує супровід ворожих ДРГ, блокує діяльність Сил оборони України.

Що передувало: 5 березня "Kraken" заявив, що за допомогою дрона-камікадзе знищив автономну вежу спостереження "Гренадер" у Брянській області Росії.

Читайте також: "Кракен" атакує. Історія спецпідрозділу ГУР МО, який демонізують росіяни

Теми: розвідкаРосія
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