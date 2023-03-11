Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Kraken" заявил об уничтожении еще двух башен наблюдения в России

Катерина ТищенкоСуббота, 11 марта 2023, 22:27
Kraken заявил об уничтожении еще двух башен наблюдения в России
уничтожение башни наблюдения в России, скриншот видео

Спецподразделение Главного управления разведки Минобороны "Kraken" заявило об уничтожении еще двух башен наблюдения в России – в Брянской и Курской областях.

Источник: "Kraken" в Telegram

Реклама:

Дословно: "Минус две башни наблюдения на России.

Силами противотанковой группы спецподразделения "Kraken" уничтожены две автономные башни наблюдения "Муром" в Брянской и Курской области".

Детали: Как видно из видео, одна башня была расположена в селе Крупец Курской области, другая - в селе Троебортное Брянской области.

ВИДЕО ДНЯ

В спецподразделении объяснили, что башня наблюдения "Муром" обеспечивает круглосуточное наблюдение в глубину территории Украины на расстояние до 15 км, реагирует на любое движение на украинской территории, корректирует вражескую артиллерию, выполняет сопровождение вражеских ДРГ, блокирует деятельность Сил обороны Украины.

Что предшествовало: 5 марта "Kraken" заявил, что с помощью дрона-камикадзе уничтожил автономную башню наблюдения "Гренадер" в Брянской области России.

Читайте также: "Кракен" атакует. История спецподразделения ГУР МО, которое демонизируют россияне

Темы: разведкаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
разведка
Кремль подготовил новую информатаку: Украина "сдает" Купянск и другое – ГУР
Разведка "поздравила" оккупантов с праздниками: в окно коллаборанта залетел дрон-камикадзе
Россия начала собирать "Шахеды" на своей территории и нарастила производство ракет − ГУР
Последние новости
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет, всего було 158 целей − Залужный
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
10:46
Посол США о массированной ракетной атаке РФ: Украина нуждается в финансировании сейчас
10:43
15-летнему герою клипа Imagine Dragons из Николаевской области отстроили дом
10:29
"Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов Фирташа
10:27
видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
обновленоВ Киеве достали погибшего из-под завалов и ищут еще 10 человек, количество раненых резко возросло
09:59
обновлено, фотоРакетная атака по Днепру: 5 погибших 20 раненых
Все новости...
Реклама: