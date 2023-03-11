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"Kraken" заявил об уничтожении еще двух башен наблюдения в России

Катерина ТищенкоСуббота, 11 марта 2023, 23:27
Kraken заявил об уничтожении еще двух башен наблюдения в России
уничтожение башни наблюдения в России, скриншот видео

Спецподразделение Главного управления разведки Минобороны "Kraken" заявило об уничтожении еще двух башен наблюдения в России – в Брянской и Курской областях.

Источник: "Kraken" в Telegram

Дословно: "Минус две башни наблюдения на России.

Силами противотанковой группы спецподразделения "Kraken" уничтожены две автономные башни наблюдения "Муром" в Брянской и Курской области".

Детали: Как видно из видео, одна башня была расположена в селе Крупец Курской области, другая - в селе Троебортное Брянской области.

В спецподразделении объяснили, что башня наблюдения "Муром" обеспечивает круглосуточное наблюдение в глубину территории Украины на расстояние до 15 км, реагирует на любое движение на украинской территории, корректирует вражескую артиллерию, выполняет сопровождение вражеских ДРГ, блокирует деятельность Сил обороны Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 5 марта "Kraken" заявил, что с помощью дрона-камикадзе уничтожил автономную башню наблюдения "Гренадер" в Брянской области России.

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Темы: разведкаРосcия
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