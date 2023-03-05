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Спецпідрозділ "Kraken" заявив про знищення вежі спостереження в Росії

Катерина ТищенкоНеділя, 5 березня 2023, 20:49
знищення вежі спостереження, скріншот відео

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони "Kraken" заявив, що за допомогою дрона-камікадзе знищив автономну вежу спостереження "Гренадер" у Брянській області Росії.

Джерело: "Kraken" у Telegram

Дослівно: "Силами розвідки спецпідрозділу "Kraken" за допомогою дрона-камікадзе знищено автономну вежу спостереження "Гренадер" у Брянській області".

Деталі: Спецпідрозділ оприлюднив відео операції. З нього видно, що вежу було знищено з другої спроби.

Водночас підрозділ не повідомляє, коли це сталося.

Також скоро читайте на УП репортаж про спецпідрозділ "Kraken":

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Передісторія:

  • Вранці 2 березня губернатор Брянської області РФ, яка межує з Україною, заявив, що в регіон нібито проникла українська ДРГ, нібито схопила в заручники мирних жителів і нібито обстріляла автомобіль. Цю інформацію швидко підхопили пропагандистські ЗМІ, але вони публікували дуже суперечливі дані. 
  • Водночас українські прикордонники повідомили, що ситуація на кордоні з Росією є контрольованою, а інформація про якусь "українську ДРГ" на території РФ є інформаційною провокацією агресора.
  • Пізніше так званий "Русский добровольческий корпус" заявив, що не "українська ДРГ", а його воїни зайшли на територію РФ 2 березня, щоб показати, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом Путіна.
  • Командир "Русского добровольческого корпуса" Денис Нікітін заявив, що влада України знала про операцію РДК в Брянській області.

Теми: розвідкаРосія
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