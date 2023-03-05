Спецпідрозділ "Kraken" заявив про знищення вежі спостереження в Росії

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони "Kraken" заявив, що за допомогою дрона-камікадзе знищив автономну вежу спостереження "Гренадер" у Брянській області Росії.

Джерело: "Kraken" у Telegram

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Дослівно: "Силами розвідки спецпідрозділу "Kraken" за допомогою дрона-камікадзе знищено автономну вежу спостереження "Гренадер" у Брянській області".

Деталі: Спецпідрозділ оприлюднив відео операції. З нього видно, що вежу було знищено з другої спроби.

Водночас підрозділ не повідомляє, коли це сталося.

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