Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Спецпідрозділ "Kraken" заявив про знищення вежі спостереження в Росії

Катерина ТищенкоНеділя, 5 березня 2023, 19:49
Спецпідрозділ Kraken заявив про знищення вежі спостереження в Росії
знищення вежі спостереження, скріншот відео

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони "Kraken" заявив, що за допомогою дрона-камікадзе знищив автономну вежу спостереження "Гренадер" у Брянській області Росії.

Джерело: "Kraken" у Telegram

Реклама:

Дослівно: "Силами розвідки спецпідрозділу "Kraken" за допомогою дрона-камікадзе знищено автономну вежу спостереження "Гренадер" у Брянській області".

Деталі: Спецпідрозділ оприлюднив відео операції. З нього видно, що вежу було знищено з другої спроби.

Водночас підрозділ не повідомляє, коли це сталося.

ВІДЕО ДНЯ

Також скоро читайте на УП репортаж про спецпідрозділ "Kraken":

Передісторія:

  • Вранці 2 березня губернатор Брянської області РФ, яка межує з Україною, заявив, що в регіон нібито проникла українська ДРГ, нібито схопила в заручники мирних жителів і нібито обстріляла автомобіль. Цю інформацію швидко підхопили пропагандистські ЗМІ, але вони публікували дуже суперечливі дані. 
  • Водночас українські прикордонники повідомили, що ситуація на кордоні з Росією є контрольованою, а інформація про якусь "українську ДРГ" на території РФ є інформаційною провокацією агресора.
  • Пізніше так званий "Русский добровольческий корпус" заявив, що не "українська ДРГ", а його воїни зайшли на територію РФ 2 березня, щоб показати, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом Путіна.
  • Командир "Русского добровольческого корпуса" Денис Нікітін заявив, що влада України знала про операцію РДК в Брянській області.

Теми: розвідкаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
У Повітряних силах розповіли, що потрібно для захисту від нових російських бомб
У вищому керівництві РФ назріває конфлікт через вимогу штурму Вугледара – Генштаб
Російський пропагандист Соловйов заявив, що потрапив під обстріл в Україні
Шольц розповів про перспективу гарантій безпеки для України
Останні новини
17:11
McDonald’s відкрив восьмий ресторан у Львові
17:09
В Міноборони закликали не порівнювати рекрутинг і мобілізацію
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:41
НБУ: через блокаду західного кордону експорт скоротився на 160 мільйонів доларів, імпорт - на 700
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
Усі новини...
Реклама: