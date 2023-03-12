У промзоні Бахмута підрозділ прикордонників ліквідував групу "вагнерівців"
У промисловій зоні Бахмута група наземної розвідки українських прикордонників пішла у наступ і ліквідувала "вагнерівців".
Джерело: Державна прикордонна служба
Дослівно: "Для знищення осередку окупантів прикордонники завдали контрудару. Так, наші бійці зі станкового гранатомета СПГ-9 знищили кулеметника, який прикривав підхід до споруди. У прорив пішла група наземної розвідки охоронців кордонів й ліквідувала вагнерівців".
Деталі: Прикордонники повідомляють, що їхній підрозділ провів позиційний бій з ворожими силами в районі одного з промислових підприємств.
Напередодні українські оборонці витримали кілька штурмових атак загарбників. Для продовження наступу російські найманці закріпились в одному з цехів та накопичували сили.
Для знищення ворога прикордонники облаштували засідку.
"З настанням темряви на штурмовиків, які саме підходили на передову, чекав сюрприз. Снайпери-прикордонники знешкодили шість окупантів", – ідеться у повідомленні прикордонної служби.