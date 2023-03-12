В промзоне Бахмута подразделение пограничников ликвидировало группу "вагнеровцев"

В промышленной зоне Бахмута группа наземной разведки украинских пограничников пошла в наступление и ликвидировала "вагнеровцев".

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Для уничтожения ячейки оккупантов пограничники нанесли контрудар. Так, наши бойцы из станкового гранатомета СПГ-9 уничтожили пулеметчика, который прикрывал подход к сооружению. В прорыв пошла группа наземной разведки охранников границ и ликвидировала вагнеровцев".

Детали: Пограничники сообщают, что их подразделение провело позиционный бой с вражескими силами в районе одного из промышленных предприятий.

Накануне украинские защитники выдержали несколько штурмовых атак захватчиков. Для продолжения наступления российские наемники закрепились в одном из цехов и накапливали силы.

Для уничтожения врага пограничники устроили засаду.

"С наступлением темноты штурмовиков, которые как раз подходили на передовую, ждал сюрприз. Снайперы-пограничники обезвредили шесть оккупантов", - говорится в сообщении пограничной службы.