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Сунак летить у США на зустріч із Байденом і прем’єром Австралії

Ольга Глущенко Неділя, 12 березня 2023, 07:56
Сунак летить у США на зустріч із Байденом і прем’єром Австралії
Ріші Сунак. Фото gettyimages.com

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак у неділю летить до Сполучених Штатів, щоб зустрітися з президентом США Джо Байденом і прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албанезом для остаточного узгодження деталей угоди про підводні човни, спрямованого на протидію Китаю.

Джерело: Reuters

Пряма мова Сунака: "Я їду до Сполучених Штатів, щоб запустити наступний етап програми атомних підводних човнів AUKUS, проекту, який зміцнює зв'язки з нашими найближчими союзниками і забезпечує безпеку, нові технології та економічну перевагу".

Деталі: Британія, США та Австралія оголосили про план AUKUS (Австралія-Великобританія-США) на 2021 рік як частину зусиль з протидії зростаючій військовій присутності Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Очікується, що на зустрічі в Сан-Дієго в понеділок будуть прийняті рішення щодо подальших кроків Австралії з отримання атомних підводних човнів.

Відповідно до початкової угоди щодо AUKUS, оголошеної в 2021 році, Сполучені Штати і Велика Британія домовились надати Австралії технології і можливості для атомних підводних човнів.

Теми: Велика БританіяСШААвстралія
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