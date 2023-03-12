Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сунак летит в США на встречу с Байденом и премьером Австралии

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 12 марта 2023, 06:56
Сунак летит в США на встречу с Байденом и премьером Австралии
Риши Сунак. Фото gettyimages.com

Премьер-министр Британии Риши Сунак в воскресенье летит в Соединенные Штаты, чтобы встретиться с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Австралии Энтони Албанезом для окончательного согласования деталей соглашения о подводных лодках, направленного на противодействие Китаю.

Источник: Reuters

Прямая речь Сунака: "Я еду в Соединенные Штаты, чтобы запустить следующий этап программы атомных подводных лодок AUKUS, проекта, который укрепляет связи с нашими ближайшими союзниками и обеспечивает безопасность, новые технологии и экономическое преимущество".

Реклама:

Детали: Великобритания, США и Австралия объявили о плане AUKUS (Австралия-Великобритания-США) на 2021 год как часть усилий по противодействию растущему военному присутствию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ожидается, что на встрече в Сан-Диего в понедельник будут приняты решения относительно дальнейших шагов Австралии по получению атомных подводных лодок.

В соответствии с первоначальным соглашением по AUKUS, объявленным в 2021 году, Соединенные Штаты и Великобритания договорились предоставить Австралии технологии и возможности для атомных подводных лодок.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ВеликобританияСШААвстралия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Великобритания
В аримии РФ много дезертиров и "отказников" – разведка Британии
Разведка Британии: В РФ не хватает желающих идти в армию, несмотря на зарплату и привилегии
Россия могла отменить учения "Запад" из-за недостатка солдат и техники − Британская разведка
Последние новости
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет, всего було 158 целей − Залужный
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
10:46
Посол США о массированной ракетной атаке РФ: Украина нуждается в финансировании сейчас
10:43
15-летнему герою клипа Imagine Dragons из Николаевской области отстроили дом
10:29
"Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов Фирташа
10:27
видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
обновленоВ Киеве достали погибшего из-под завалов и ищут еще 10 человек, количество раненых резко возросло
09:59
обновлено, фотоРакетная атака по Днепру: 5 погибших 20 раненых
Все новости...
Реклама: