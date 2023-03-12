Сунак летит в США на встречу с Байденом и премьером Австралии

Премьер-министр Британии Риши Сунак в воскресенье летит в Соединенные Штаты, чтобы встретиться с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Австралии Энтони Албанезом для окончательного согласования деталей соглашения о подводных лодках, направленного на противодействие Китаю.

Источник: Reuters

Прямая речь Сунака: "Я еду в Соединенные Штаты, чтобы запустить следующий этап программы атомных подводных лодок AUKUS, проекта, который укрепляет связи с нашими ближайшими союзниками и обеспечивает безопасность, новые технологии и экономическое преимущество".

Реклама:

Детали: Великобритания, США и Австралия объявили о плане AUKUS (Австралия-Великобритания-США) на 2021 год как часть усилий по противодействию растущему военному присутствию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ожидается, что на встрече в Сан-Диего в понедельник будут приняты решения относительно дальнейших шагов Австралии по получению атомных подводных лодок.

В соответствии с первоначальным соглашением по AUKUS, объявленным в 2021 году, Соединенные Штаты и Великобритания договорились предоставить Австралии технологии и возможности для атомных подводных лодок.