Наслідки удару "Кинджалом" по Києву ліквідовували понад три доби – КМВА

У Києві 12 березня вранці повідомили про ліквідацію наслідків ракетного удару "Кинджалом" по столиці.

Джерело: КМВА

Дослівно: "В Києві повністю відновлено теплопостачання. Електро- та водопостачання подається у всі райони. Інфраструктура міста працює в штатному режимі.

Київ вистояв. Столицю не зламати!".

Нагадаємо: Зранку 9-го березня ворог поцілив аеробалістичною ракетою типу "Кинджал" в об'єкт інфраструктури Києва.

Ліквідація наслідків тривала понад 3 доби.

Частково були задіяні екстрені відключення електроенергії. Майже добу без тепла були 40% мешканців столиці.