Наслідки удару "Кинджалом" по Києву ліквідовували понад три доби – КМВА
Неділя, 12 березня 2023, 08:00
У Києві 12 березня вранці повідомили про ліквідацію наслідків ракетного удару "Кинджалом" по столиці.
Джерело: КМВА
Дослівно: "В Києві повністю відновлено теплопостачання. Електро- та водопостачання подається у всі райони. Інфраструктура міста працює в штатному режимі.
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Київ вистояв. Столицю не зламати!".
Нагадаємо: Зранку 9-го березня ворог поцілив аеробалістичною ракетою типу "Кинджал" в об'єкт інфраструктури Києва.
Ліквідація наслідків тривала понад 3 доби.
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Частково були задіяні екстрені відключення електроенергії. Майже добу без тепла були 40% мешканців столиці.