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Наслідки удару "Кинджалом" по Києву ліквідовували понад три доби – КМВА

Роман ПетренкоНеділя, 12 березня 2023, 08:00
Наслідки удару Кинджалом по Києву ліквідовували понад три доби – КМВА
ракетний удар по києву 9 березня, фото кмва

У Києві 12 березня вранці повідомили про ліквідацію наслідків ракетного удару "Кинджалом" по столиці.

Джерело: КМВА

Дослівно: "В Києві повністю відновлено теплопостачання. Електро- та водопостачання подається у всі райони. Інфраструктура міста працює в штатному режимі.

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Нагадаємо: Зранку 9-го березня ворог поцілив аеробалістичною ракетою типу "Кинджал" в об'єкт інфраструктури Києва.

Ліквідація наслідків тривала понад 3 доби.

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Частково були задіяні екстрені відключення електроенергії. Майже добу без тепла були 40% мешканців столиці.

Теми: Київобстрілвійна
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