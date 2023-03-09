Противник уперше випустив по Україні аж 6 "Кинджалів" одразу – Повітряні сили

Під час масованого удару 9 березня Росія використала широкий спектр озброєння, в тому числі – ракети, проти яких українська Протиповітряна оборона наразі безсила.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Противник використав великий спектр озброєння. Для чого це робиться? Щоб розосередити увагу протиповітряної оборони. З усіх напрямків, фактично з трьох морів - Чорне, Азовське та Каспій – було завдано удару різними типами авіаційної техніки і кораблями ЧФ РФ.

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В тому числі ракети, проти яких українська ППО наразі не має засобів для перехоплення: зенітна керована ракета С-300, яку фактично щодня пускають окупанти по прифронтових зонах, летить по балістичній траєкторії (нині було запущено 13 таких ракет), (аеробалістична) ракета "Кинджал", цього разу випустили аж 6.

Не пригадую, щоб стільки "Кинджалів" випускали взагалі за один удар під час цієї війни. Противник не має багато цих ракет, йдеться про десятки (за даними розвідки, до 50)... Також ворог здійснив 6 пусків Х-22 – ракети найбільш руйнівної сили (950 кілограмів бойова частина)".

Деталі: Тож Ігнат закликав не нехтувати сигналами тривоги, яка оголошується через зліт винищувачів Міг-31К, які є носіями "Кинджалів".

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Речник Повітряних сил зазначив, що загалом це не свідчить про якусь "зміну тактики" противником. Росія з перших днів війни завдає ударів з різних напрямків.

Основними цілями нинішньої атаки попередньо вважаються об’єкти цивільної інфраструктури. Інформацію про це офіційно можуть надавати представники місцевої влади.

Що передувало: Уночі 9 березня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу.

Вранці головнокмандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Росія випустила по Україні 81 ракету різного типу, Протиповітряна оборона збила 34 із 48 крилатих ракет.

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