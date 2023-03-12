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Последствия удара "Кинжалом" по Киеву ликвидировали более трех суток - КГВА

Роман ПетренкоВоскресенье, 12 марта 2023, 09:00
Последствия удара Кинжалом по Киеву ликвидировали более трех суток - КГВА
ракетный удар по киеву 9 марта, фото кмва

В Киеве 12 марта утром сообщили о ликвидации последствий ракетного удара "Кинжалом" по столице.

Источник: КМВА

Дословно: "В Киеве полностью восстановлено теплоснабжение. Электро- и водоснабжение подается во все районы. Инфраструктура города работает в штатном режиме. Киев выстоял. Столицу не сломать!".

Напомним: Утром 9-го марта враг попал аэробаллистической ракетой типа "Кинжал" в объект инфраструктуры Киева.

Ликвидация последствий продолжалась более 3 суток.

Частично были задействованы экстренные отключения электроэнергии. Почти сутки без тепла были 40% жителей столицы.

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Темы: Киевобстрелвойна
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