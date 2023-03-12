Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Последствия удара "Кинжалом" по Киеву ликвидировали более трех суток - КГВА

Роман ПетренкоВоскресенье, 12 марта 2023, 08:00
Последствия удара Кинжалом по Киеву ликвидировали более трех суток - КГВА
ракетный удар по киеву 9 марта, фото кмва

В Киеве 12 марта утром сообщили о ликвидации последствий ракетного удара "Кинжалом" по столице.

Источник: КМВА

Дословно: "В Киеве полностью восстановлено теплоснабжение. Электро- и водоснабжение подается во все районы. Инфраструктура города работает в штатном режиме. Киев выстоял. Столицу не сломать!".

Реклама:

Напомним: Утром 9-го марта враг попал аэробаллистической ракетой типа "Кинжал" в объект инфраструктуры Киева.

Ликвидация последствий продолжалась более 3 суток.

Частично были задействованы экстренные отключения электроэнергии. Почти сутки без тепла были 40% жителей столицы.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Киевобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Киев
В полицию поступило сообщение о заминировании всех школ Киева
За четыре дня в столице зафиксировали 11 температурных рекордов
В Киеве введут новый формат пропусков для передвижения в комендантский час
Последние новости
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет, всего було 158 целей − Залужный
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
10:46
Посол США о массированной ракетной атаке РФ: Украина нуждается в финансировании сейчас
10:43
15-летнему герою клипа Imagine Dragons из Николаевской области отстроили дом
10:29
"Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов Фирташа
10:27
видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
обновленоВ Киеве достали погибшего из-под завалов и ищут еще 10 человек, количество раненых резко возросло
09:59
обновлено, фотоРакетная атака по Днепру: 5 погибших 20 раненых
Все новости...
Реклама: