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Росія не хоче платити мобілізованим з окупованої Луганщини без російського паспорта – ОВА

Роман ПетренкоНеділя, 12 березня 2023, 08:23
Росія не хоче платити мобілізованим з окупованої Луганщини без російського паспорта – ОВА
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ

Російська влада погрожує мобілізованим військовослужбовцям на окупованій Луганщині не платити зарплатню за участь у війні, якщо ті не мають російського паспорта.

Джерело: Луганська ОВА

Деталі: Зазначається, що військове керівництво РФ вимагає від мобілізованих підписувати довготривалі контракти на проходження військової служби в армії РФ.

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Для цього необхідно обов’язково мати серед решти документів копію паспорта громадянина Росії.

В іншому випадку військовослужбовцям та членам їхніх родин погрожують у відмові всіх встановлених виплат та соціального захисту.

Також ОВА повідомила, що близько 500 жінок звернулись до керівництва РФ із претензією, що на окупованих територіях Луганської області не діє російське законодавство.

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Йдеться про те, що нібито військове командування не приймає рапорти щодо звільнення за віком у чоловіків.

Нагадаємо: Майже половина загиблих російських мобілізованих, імена яких встановила російська служба BBC, загинули уже у 2023 році.

Теми: Луганська областьокупаціявійнаРосія
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