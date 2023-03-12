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Росія не хоче платити мобілізованим з окупованої Луганщини без російського паспорта – ОВА

Роман ПетренкоНеділя, 12 березня 2023, 09:23
Росія не хоче платити мобілізованим з окупованої Луганщини без російського паспорта – ОВА
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ

Російська влада погрожує мобілізованим військовослужбовцям на окупованій Луганщині не платити зарплатню за участь у війні, якщо ті не мають російського паспорта.

Джерело: Луганська ОВА

Деталі: Зазначається, що військове керівництво РФ вимагає від мобілізованих підписувати довготривалі контракти на проходження військової служби в армії РФ.

Для цього необхідно обов’язково мати серед решти документів копію паспорта громадянина Росії.

В іншому випадку військовослужбовцям та членам їхніх родин погрожують у відмові всіх встановлених виплат та соціального захисту.

Також ОВА повідомила, що близько 500 жінок звернулись до керівництва РФ із претензією, що на окупованих територіях Луганської області не діє російське законодавство.

Йдеться про те, що нібито військове командування не приймає рапорти щодо звільнення за віком у чоловіків.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Майже половина загиблих російських мобілізованих, імена яких встановила російська служба BBC, загинули уже у 2023 році.

Теми: Луганська областьокупаціявійнаРосія
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