Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия не хочет платить мобилизованным с оккупированной Луганщины без российского паспорта - ОВА

Роман ПетренкоВоскресенье, 12 марта 2023, 08:23
Россия не хочет платить мобилизованным с оккупированной Луганщины без российского паспорта - ОВА
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ

Российские власти угрожают мобилизованным военнослужащим на оккупированной Луганщине не платить зарплату за участие в войне, если те не имеют российского паспорта.

Источник: Луганская ОВА

Детали: Отмечается, что военное руководство РФ требует от мобилизованных подписывать долговременные контракты на прохождение военной службы в армии РФ.

Реклама:

Для этого необходимо обязательно иметь среди остальных документов копию паспорта гражданина России.

В противном случае военнослужащим и членам их семей угрожают в отказе всех установленных выплат и социальной защиты.

Также ОВА сообщила, что около 500 женщин обратились к руководству РФ с претензией, что на оккупированных территориях Луганской области не действует российское законодательство.

ВИДЕО ДНЯ

Речь идет, что якобы военное командование не принимает рапорты об увольнении по возрасту у мужчин.

Напомним: Почти половина погибших российских мобилизованных, имена которых установила российская служба BBC, погибли уже в 2023 году.

Темы: Луганская областьоккупациявойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Луганская область
Без единого выстрела: 19 оккупантов попали в плен благодаря снайперам ССО
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
В Москве оставили в силе "приговор" украинскому правозащитнику о 13 годах колонии
Последние новости
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет, всего було 158 целей − Залужный
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
10:46
Посол США о массированной ракетной атаке РФ: Украина нуждается в финансировании сейчас
10:43
15-летнему герою клипа Imagine Dragons из Николаевской области отстроили дом
10:29
"Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов Фирташа
10:27
видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
обновленоВ Киеве достали погибшего из-под завалов и ищут еще 10 человек, количество раненых резко возросло
09:59
обновлено, фотоРакетная атака по Днепру: 5 погибших 20 раненых
Все новости...
Реклама: