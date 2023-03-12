Россия не хочет платить мобилизованным с оккупированной Луганщины без российского паспорта - ОВА

Российские власти угрожают мобилизованным военнослужащим на оккупированной Луганщине не платить зарплату за участие в войне, если те не имеют российского паспорта.

Источник: Луганская ОВА

Детали: Отмечается, что военное руководство РФ требует от мобилизованных подписывать долговременные контракты на прохождение военной службы в армии РФ.

Для этого необходимо обязательно иметь среди остальных документов копию паспорта гражданина России.

В противном случае военнослужащим и членам их семей угрожают в отказе всех установленных выплат и социальной защиты.

Также ОВА сообщила, что около 500 женщин обратились к руководству РФ с претензией, что на оккупированных территориях Луганской области не действует российское законодательство.

Речь идет, что якобы военное командование не принимает рапорты об увольнении по возрасту у мужчин.

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Напомним: Почти половина погибших российских мобилизованных, имена которых установила российская служба BBC, погибли уже в 2023 году.