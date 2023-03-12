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Росіяни втратили два десятки вояк, штурмуючи опорні пункти прикордонників

Роман ПетренкоНеділя, 12 березня 2023, 13:36
Росіяни втратили два десятки вояк, штурмуючи опорні пункти прикордонників
прикордонники під бахмутом, фото дпсу

На Донеччині прикордонники повідомили, що відбили ворожі атаки та ліквідували два десятки загарбників.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Зазначається, що в Бахмуті ворожа піхота за підтримки артилерії штурмувала опорний пункт прикордонників.

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Бійці ДПСУ зупинили окупантів стрілецькою зброєю та гранатометами.

Також на Донеччині прикордонники відбили атаки ще на два опорних пункти. Підготовку стрілецьких підрозділів противника виявила аеророзвідка. Тож прикордонники-мінометники "розвіяли" штурмовиків під час їхнього висування у наступ.

В результаті бойових дій ДПСУ пише, що вбили 9 окупантів, ще 12 – поранили.

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Теми: БахмутДонецька областьвійнаПрикордонна служба
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