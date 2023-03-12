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Росіяни втратили два десятки вояк, штурмуючи опорні пункти прикордонників

Роман ПетренкоНеділя, 12 березня 2023, 14:36
Росіяни втратили два десятки вояк, штурмуючи опорні пункти прикордонників
прикордонники під бахмутом, фото дпсу

На Донеччині прикордонники повідомили, що відбили ворожі атаки та ліквідували два десятки загарбників.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Зазначається, що в Бахмуті ворожа піхота за підтримки артилерії штурмувала опорний пункт прикордонників.

Бійці ДПСУ зупинили окупантів стрілецькою зброєю та гранатометами.

Також на Донеччині прикордонники відбили атаки ще на два опорних пункти. Підготовку стрілецьких підрозділів противника виявила аеророзвідка. Тож прикордонники-мінометники "розвіяли" штурмовиків під час їхнього висування у наступ.

В результаті бойових дій ДПСУ пише, що вбили 9 окупантів, ще 12 – поранили.

Теми: БахмутДонецька областьвійнаПрикордонна служба
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