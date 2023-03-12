Россияне потеряли два десятка вояк, штурмуя опорные пункты пограничников
Воскресенье, 12 марта 2023, 13:36
В Донецкой области пограничники сообщили, что отбили вражеские атаки и ликвидировали два десятка захватчиков.
Источник: ГПСУ
Детали: Отмечается, что в Бахмуте вражеская пехота при поддержке артиллерии штурмовала опорный пункт пограничников.
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Бойцы ГПСУ остановили оккупантов стрелковым оружием и гранатометами.
Также в Донецкой области пограничники отбили атаки еще на два опорных пункта. Подготовку стрелковых подразделений противника обнаружила аэроразведка. Поэтому пограничники-минометчики "развеяли" штурмовиков во время их выдвижения в наступление.
В результате боевых действий ГПСУ пишет, что убили 9 оккупантов, еще 12 - ранили.
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