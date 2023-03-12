Россияне потеряли два десятка вояк, штурмуя опорные пункты пограничников

В Донецкой области пограничники сообщили, что отбили вражеские атаки и ликвидировали два десятка захватчиков.

Источник: ГПСУ

Детали: Отмечается, что в Бахмуте вражеская пехота при поддержке артиллерии штурмовала опорный пункт пограничников.

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Бойцы ГПСУ остановили оккупантов стрелковым оружием и гранатометами.

Также в Донецкой области пограничники отбили атаки еще на два опорных пункта. Подготовку стрелковых подразделений противника обнаружила аэроразведка. Поэтому пограничники-минометчики "развеяли" штурмовиков во время их выдвижения в наступление.

В результате боевых действий ГПСУ пишет, что убили 9 оккупантов, еще 12 - ранили.