Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне потеряли два десятка вояк, штурмуя опорные пункты пограничников

Роман ПетренкоВоскресенье, 12 марта 2023, 13:36
Россияне потеряли два десятка вояк, штурмуя опорные пункты пограничников
пограничники под Бахмутом, фото дпсу

В Донецкой области пограничники сообщили, что отбили вражеские атаки и ликвидировали два десятка захватчиков.

Источник: ГПСУ

Детали: Отмечается, что в Бахмуте вражеская пехота при поддержке артиллерии штурмовала опорный пункт пограничников.

Реклама:

Бойцы ГПСУ остановили оккупантов стрелковым оружием и гранатометами.

Также в Донецкой области пограничники отбили атаки еще на два опорных пункта. Подготовку стрелковых подразделений противника обнаружила аэроразведка. Поэтому пограничники-минометчики "развеяли" штурмовиков во время их выдвижения в наступление.

В результате боевых действий ГПСУ пишет, что убили 9 оккупантов, еще 12 - ранили.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: БахмутДонецкая областьвойнаПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Белорусские пограничники жалуются, что украинские коллеги их запугивают
Полигоны Беларуси готовы принимать дополнительные силы - Наев
Возле Мариуполя новые взрывы, россияне подняли в небо авиацию - Андрющенко
В сети появились кадры избиения солдата в воинской части. Спецслужбы начали расследование
Последние новости
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет, всего було 158 целей − Залужный
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
10:46
Посол США о массированной ракетной атаке РФ: Украина нуждается в финансировании сейчас
10:43
15-летнему герою клипа Imagine Dragons из Николаевской области отстроили дом
10:29
"Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов Фирташа
10:27
видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
обновленоВ Киеве достали погибшего из-под завалов и ищут еще 10 человек, количество раненых резко возросло
09:59
обновлено, фотоРакетная атака по Днепру: 5 погибших 20 раненых
Все новости...
Реклама: