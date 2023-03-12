Україна почала другу посівну за час війни – Шмигаль

Цього тижня Україна розпочала другу посівну з часу повномасштабного вторгнення Росії.

Джерело: прем’єр Денис Шмигаль у Facebook

Дослівно: "Розпочали вже другу посівну за час війни. Посіяно перші 16 тисяч гектарів зернових та зернобобових культур".

Деталі: Шмигаль додав, що цього тижня Україна та Польща спростили проходження кордону для аграрної продукції.

"Працюємо над продовженням зернової ініціативи та розширенням перевалки дунайських портів", - зазначив він.

Що передувало: Наприкінці січня заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що через ведення бойових дій або тимчасову окупацію територій наразі неможливо використовувати 25% посівної площі.