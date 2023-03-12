Украина начала вторую посевную за время войны – Шмыгаль

На этой неделе Украина начала вторую посевную со времени полномасштабного вторжения России.

Источник: премьер Денис Шмыгаль в Facebook

Дословно: "Начали уже вторую посевную за время войны. Посеяно первые 16 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур".

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Детали: Шмыгаль добавил, что на этой неделе Украина и Польша упростили прохождение границы для аграрной продукции.

"Работаем над продолжением зерновой инициативы и расширением перевалки дунайских портов", - отметил он.

Что предшествовало: В конце января замминистра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что из-за ведения боевых действий или временной оккупации территорий пока невозможно использовать 25% посевной площади.