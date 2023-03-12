Понад 1100 вбитих, десяток спалених складів: Зеленський назвав втрати ворога під Бахмутом

Менш ніж за тиждень на Бахмутському напрямку росіяни втратили понад 1100 військових убитими й 1,5 тисячі пораненими, було спалено понад 10 складів боєприпасів.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Менш ніж за один тиждень – за час із 6 березня – й лише на одному Бахмутському напрямку вдалося знищити понад 1100 солдатів ворога – це безповоротні втрати Росії, втрати саме там, під Бахмутом.

Плюс іще як мінімум півтори тисячі санітарних ворожих втрат – це поранення, які несумісні для них із продовженням боїв.

Плюс знищено десятки одиниць ворожої техніки. Плюс спалені російські склади боєприпасів – понад десять".