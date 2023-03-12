Более 1100 убитых, десяток сожженных складов: Зеленский назвал потери врага под Бахмутом

Менее чем за неделю на Бахмутском направлении россияне потеряли более 1100 военных убитыми и 1,5 тысячи ранеными, было сожжено более 10 складов боеприпасов.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Менее чем за одну неделю – за время с 6 марта – и только на одном Бахмутском направлении удалось уничтожить более 1100 солдат врага – это безвозвратные потери России, потери именно там, под Бахмутом.

Плюс еще как минимум полторы тысячи санитарных вражеских потерь – это ранения, которые несовместимы для них с продолжением боев.

Плюс уничтожены десятки единиц вражеской техники. Плюс сожжены российские склады боеприпасов – более десяти".