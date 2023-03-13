Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Північна Корея запустила ракету невстановленого типу – Сеул

Ольга Глущенко Понеділок, 13 березня 2023, 01:58

Північна Корея в неділю запустила з підводного човна ракету невстановленого типу.

Джерело: Yonhap з посиланням на Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS)

Деталі: Yonhap пише про те, що запуск ракети, очевидно, є знаком протесту КНДР проти чергових спільних військових навчань Південної Кореї і США, які мають розпочатися цього тижня.

JCS заявив, що виявив ракету, запущену з прибережного міста Сінпо в неділю вранці, проте не надав подробиць.

"Посилюючи моніторинг і пильність, наші військові підтримують стан повної готовності в тісній співпраці зі Сполученими Штатами", - йдеться у повідомленні JCS, надісланому журналістам.

Останній запуск відбувся напередодні великих навчань союзників "Щит свободи", які стартують у понеділок. Північ засудила ці навчання як "підготовку до агресивної війни" проти неї.

Нагадаємо: Міністерство закордонних справ Північної Кореї закликало Організацію Об'єднаних Націй вимагати негайного припинення спільних військових навчань Сполучених Штатів і Південної Кореї, заявивши, що вони посилюють напруженість, яка загрожує вийти з-під контролю.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Північна КореяПівденна КореяСШАзброя
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Суд в Гаазі видав ордер на арешт Путіна

Офіційно: Туреччина ратифікує вступ Фінляндії в НАТО окремо від Швеції

"Схеми" знайшли махінації у постачанні харчів для армії навіть після "яєчного скандалу"

Данілов: Путін планує "великий голод", тому світу важливо зупинити його якнайшвидше

оновленоУ Києві скоротять комендантську годину, в області – планують

Нардеп від "Євросолідарності" Забродський складає мандат

Усі новини...
Північна Корея
Північна Корея запустила балістичні ракети в бік Східного моря
Генсек НАТО підтвердив, що КНДР допомагає РФ ракетами попри заперечення Москви і Пхеньяна
Сестра Кім Чен Ина: Північна Корея стоїть "на одному полі бою" з Росією
Останні новини
17:23
МіГи від партнерів посилять Повітряні сили, але це неефективна зброя проти терору РФ – Ігнат
17:20
Угорщина слідом за Туреччиною теж ратифікує вступ Фінляндії в НАТО окремо від Швеції
17:15
Суд в Гаазі видав ордер на арешт Путіна
17:14
Індія дозволила російським туристам бути в країні лише 180 днів на рік
17:10
фотоЦивільні підірвались на мінах у трьох областях за добу
17:04
Хто і за скільки на Prozorro купував послуги реклами за рік війни – DOZORRO TI Ukraine
16:57
Режим Лукашенка дав двом керівницям Tut.by по 12 років колонії
16:53
Офіційно: Туреччина ратифікує вступ Фінляндії в НАТО окремо від Швеції
16:52
Фонд держмайна виставив на приватизацію Ізмаїльський винзавод
16:34
В Yves Rocher заперечили свою причетність до листівки зі "стандартами російської краси"
Усі новини...