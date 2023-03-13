Північна Корея запустила ракету невстановленого типу – Сеул

Північна Корея в неділю запустила з підводного човна ракету невстановленого типу.

Джерело: Yonhap з посиланням на Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS)

Деталі: Yonhap пише про те, що запуск ракети, очевидно, є знаком протесту КНДР проти чергових спільних військових навчань Південної Кореї і США, які мають розпочатися цього тижня.

JCS заявив, що виявив ракету, запущену з прибережного міста Сінпо в неділю вранці, проте не надав подробиць.

"Посилюючи моніторинг і пильність, наші військові підтримують стан повної готовності в тісній співпраці зі Сполученими Штатами", - йдеться у повідомленні JCS, надісланому журналістам.

Останній запуск відбувся напередодні великих навчань союзників "Щит свободи", які стартують у понеділок. Північ засудила ці навчання як "підготовку до агресивної війни" проти неї.

Нагадаємо: Міністерство закордонних справ Північної Кореї закликало Організацію Об'єднаних Націй вимагати негайного припинення спільних військових навчань Сполучених Штатів і Південної Кореї, заявивши, що вони посилюють напруженість, яка загрожує вийти з-під контролю.