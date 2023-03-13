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Северная Корея запустила ракету неустановленного типа – Сеул

Ольга ГлущенкоПонедельник, 13 марта 2023, 00:58

Северная Корея в воскресенье запустила с подводной лодки ракету неустановленного типа.

Источник: Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS)

Детали: Yonhap пишет о том, что запуск ракеты, очевидно, является знаком протеста КНДР против очередных совместных военных учений Южной Кореи и США, которые должны начаться на этой неделе.

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JCS заявил, что обнаружил ракету, запущенную из прибрежного города Синпо в воскресенье утром, однако не предоставил подробностей.

"Усиливая мониторинг и бдительность, наши военные поддерживают состояние полной готовности в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами", - говорится в сообщении JCS, направленном журналистам.

Последний запуск состоялся накануне крупных учений союзников "Щит свободы", которые стартуют в понедельник. Север осудил эти учения как "подготовку к агрессивной войне" против нее.

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Напомним: Министерство иностранных дел Северной Кореи призвало Организацию Объединенных Наций потребовать немедленного прекращения совместных военных учений Соединенных Штатов и Южной Кореи, заявив, что они усиливают напряженность, которая угрожает выйти из-под контроля.

Темы: Северная КореяЮжная КореяСШАоружие
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