Між Конгресом США і Білим домом виникла суперечка з приводу ПВК "Вагнер" – ЗМІ

Між Конгресом і президентом Штатів Джо Байденом назріває суперечка щодо того, чи визнавати терористичною організацією приватну російську військову компанію "Вагнер", яка воює в Україні та звинувачується в жахливих звірствах.

Джерело: The Hill

Деталі: Видання зазначає, що у той час як адміністрація Байдена запровадила санкції проти групи "Вагнера" як глобальної злочинної організації, законодавці підштовхують Державний департамент піти далі, надавши їй статус іноземної терористичної організації.

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Цей розкол підкреслює довготривалу напруженість: Конгрес критикує адміністрацію Байдена за повільну підтримку України, в той час як адміністрація заявляє, що вона убезпечує себе від потенційних негативних наслідків.

Прихильники присвоєння "Вагнеру" статусу "іноземної терористичної організації" стверджують, що це означатиме для нього значно більші втрати порівняно з нинішнім статусом транснаціональної злочинної організації.

Внесення до списку FTO збільшить важелі США, необхідні для відстеження та припинення діяльності "Вагнера", слугуватиме потужним стримуючим фактором для людей або урядів, які ведуть бізнес з угрупованням, і відкриє нові шляхи для судових позовів.

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Рада національної безпеки і Державний департамент США не відповіли на запитання The Hill щодо конкретних проблем, пов'язаних з присвоєнням "Вагнеру" статусу групи, що підтримує тероризм.

Але помічник конгресмена, який побажав залишитися анонімним, щоб обговорити делікатну тему, повідомив виданню, що адміністрація виступає проти цього закону через побоювання, що він може перешкодити зусиллям США переконати африканські країни припинити їхні зв'язки з групою "Вагнера" або їхню залежність від ПВК.

Експертний аналіз пов'язує діяльність групи "Вагнера" з такими країнами як Судан, Лівія, Центральноафриканська Республіка, Мозамбік, Малі, Буркіна-Фасо, Камерун і Чад. ПВК часто використовується як додаткова сила для слабких збройних сил цих країн.

"(Державний департамент США – ред.) занепокоєний тим, що якщо раптом "Вагнер" потрапить до списку FTO, то уряди тих країн, де є різні чиновники, які мають справу з ними ("Вагнером" – ред.), заблокують їм в'їзд до Сполучених Штатів і конфіскують їхні активи за те, що вони контактують з FTO. Ось у чому суть їхнього занепокоєння", - сказав помічник.

У Білому домі, йдеться в матеріалі, не заперечували б, якби закон стосовно ПВК "Вагнер" міг діяти лише на території України, але проти його ухвалення через інтереси в Африці.

Нагадаємо: У листопаді минулого року повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оголошення приватної військової компанії "Вагнера", пов’язаної з кремлівським олігархом Євгенієм Пригожиним, іноземною терористичною організацією.