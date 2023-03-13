Между Конгрессом США и Белым домом возник спор по поводу ЧВК "Вагнер" – СМИ

Между Конгрессом и президентом Штатов Джо Байденом назревает спор относительно того, признавать ли террористической организацией частную российскую военную компанию "Вагнер", которая воюет в Украине и обвиняется в ужасных зверствах.

Источник: The Hill

Детали: Издание отмечает, что в то время как администрация Байдена ввела санкции против группы "Вагнера" как глобальной преступной организации, законодатели подталкивают Государственный департамент пойти дальше, предоставив ей статус иностранной террористической организации.

Этот раскол подчеркивает долговременную напряженность: Конгресс критикует администрацию Байдена за медленную поддержку Украины, в то время как администрация заявляет, что она ограждает себя от потенциальных негативных последствий.

Сторонники присвоения "Вагнеру" статуса "иностранной террористической организации" утверждают, что это будет означать для него значительно большие потери по сравнению с нынешним статусом транснациональной преступной организации.

Внесение в список FTO увеличит рычаги США, необходимые для отслеживания и прекращения деятельности "Вагнера", послужит мощным сдерживающим фактором для людей или правительств, ведущих бизнес с группировкой, и откроет новые пути для судебных исков.

Совет национальной безопасности и Государственный департамент США не ответили на вопросы The Hill относительно конкретных проблем, связанных с присвоением "Вагнеру" статуса группы, поддерживающей терроризм.

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Но помощник конгрессмена, пожелавший остаться анонимным, чтобы обсудить деликатную тему, сообщил изданию, что администрация выступает против этого закона из-за опасений, что он может помешать усилиям США убедить африканские страны прекратить их связи с группой "Вагнера" или их зависимость от ЧВК.

Экспертный анализ связывает деятельность группы "Вагнера" с такими странами как Судан, Ливия, Центральноафриканская Республика, Мозамбик, Мали, Буркина-Фасо, Камерун и Чад. ЧВК часто используется как дополнительная сила для слабых вооруженных сил этих стран.

"(Государственный департамент США - ред.) обеспокоен тем, что если вдруг "Вагнер" попадет в список FTO, то правительства тех стран, где есть различные чиновники, имеющие дело с ними ("Вагнером" - ред.), заблокируют им въезд в Соединенные Штаты и конфискуют их активы за то, что они контактируют с FTO. Вот в чем суть их беспокойства", - сказал помощник.

В Белом доме, говорится в материале, не возражали бы, если бы закон в отношении ЧВК "Вагнер" мог действовать только на территории Украины, но против его принятия из-за интересов в Африке.

Напомним: В ноябре прошлого года сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность объявления частной военной компании "Вагнера", связанной с кремлевским олигархом Евгением Пригожиным, иностранной террористической организацией.