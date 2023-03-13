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Розвідка Британії: нові ініціативи Пригожина навряд чи компенсують втрату вербування засуджених

"Європейська правда"Понеділок, 13 березня 2023, 08:08
Розвідка Британії: нові ініціативи Пригожина навряд чи компенсують втрату вербування засуджених
Пригожин зі своїми найманцями. Фото з Telegram пресслужби керівника ПВК "Вагнер"

Британська розвідка вважає, що власник приватної військової компанії "Вагнер" Євгеній Пригожин буде змушений скоротити масштаб або інтенсивність дій своєї ПВК в Україні, якщо заборона на вербування ув'язнених збережеться.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Розвідка зазначає, що останніми тижнями Пригожин, ймовірно, втратив доступ до рекрутингу в російських в'язницях через постійні суперечки з керівництвом Міноборони Росії.

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При цьому дуже ймовірно, що Пригожин переорієнтував зусилля з вербування на вільних російських громадян.

В Міноборони Британії повідомляють, що з початку березня 2023 року "Вагнер" створив інформаційно-пропагандистські групи, які базуються в спортивних центрах щонайменше в 40 місцях по всій Росії.

Крім того, днями рекрутери "Вагнера" в масках також проводили профорієнтаційні бесіди в московських середніх школах, роздаючи анкети під назвою "анкета молодого воїна" для збору контактних даних зацікавлених школярів.

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"Близько половини ув'язнених, яких "Вагнер" вже відправив в Україну, ймовірно, стали жертвами, і нові ініціативи навряд чи компенсують втрату каналу вербування засуджених" - йдеться в огляді.

"Якщо заборона залишиться в силі, Пригожин, ймовірно, буде змушений зменшити масштаб або інтенсивність операцій "Вагнера" в Україні" – вважає британська розвідка.

Нагадаємо, західна розвідка оцінює втрати Росії в боях за місто Бахмут Донецької області в останні місяці в 20-30 тисяч найманців приватної військової компанії "Вагнера", причому загиблих серед них може бути приблизно третина.

Теми: РосіяПригожинВагнервійна
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