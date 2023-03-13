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Разведка Британии: новые инициативы Пригожина вряд ли компенсируют потерю вербовки осужденных

"Европейская правда"Понедельник, 13 марта 2023, 09:08
Разведка Британии: новые инициативы Пригожина вряд ли компенсируют потерю вербовки осужденных
Пригожин со своими наемниками. Фото из Telegram пресс-службы руководителя ЧВК "Вагнер"

Британская разведка считает, что владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин будет вынужден сократить масштаб или интенсивность действий своей ЧВК в Украине, если запрет на вербовку заключенных сохранится.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Разведка отмечает, что в последние недели Пригожин, вероятно, потерял доступ к рекрутингу в российских тюрьмах из-за постоянных споров с руководством Минобороны России.

При этом очень вероятно, что Пригожин переориентировал усилия по вербовке на свободных российских граждан.

В Минобороны Британии сообщают, что с начала марта 2023 года "Вагнер" создал информационно-пропагандистские группы, которые базируются в спортивных центрах по меньшей мере в 40 местах по всей России.

Кроме того, на днях рекрутеры "Вагнера" в масках также проводили профориентационные беседы в московских средних школах, раздавая анкеты под названием "анкета молодого воина" для сбора контактных данных заинтересованных школьников.

"Около половины заключенных, которых "Вагнер" уже отправил в Украину, вероятно, стали жертвами, и новые инициативы вряд ли компенсируют потерю канала вербовки осужденных" - говорится в обзоре.

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"Если запрет останется в силе, Пригожин, вероятно, будет вынужден уменьшить масштаб или интенсивность операций "Вагнера" в Украине" – считает британская разведка.

Напомним, западная разведка оценивает потери России в боях за город Бахмут Донецкой области в последние месяцы в 20-30 тысяч наемников частной военной компании "Вагнера", причем погибших среди них может быть примерно треть.

Темы: РосcияПригожинВагнервойна
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