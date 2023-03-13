Росіяни кличуть громадян з Центральної Азії збирати трупи окупантів та працювати у шпиталях – ЗМІ

Сотні мігрантів з Центральної Азії були найняті російськими фірмами для роботи на окупованій Росією території України, у тому числі для збору трупів окупантів.

Джерело: українська служба "Радіо Свобода"

Дослівно: "Сотні мігрантів з Центральної Азії були найняті російськими фірмами для роботи на окупованій Росією території України, незважаючи на застереження їхньої влади не їхати в Україну. Київ також заявив, що такі працівники будуть розглядатися як поплічники російських окупантів".

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Деталі: Зокрема, заробітчанин з Киргизстану, який не захотів оприлюднювати своє прізвище, каже, що усвідомлює ризики, які з цим пов’язані, і обговорював цю тему з іншими мігрантами, які працюють в Україні. "Вони розповіли мені, що іноді потрапляють під обстріли і що люди гинуть. Вони займаються такою роботою, тому що перебувають у безвихідній ситуації. У деяких є борги", - каже він.

Більшість мігрантів працюють у будівельному секторі у зруйнованих містах, таких, як Маріуполь. Інші роботи пов’язані з копанням окопів і збиранням трупів.

Кілька мігранток з Центральної Азії розповіли, що їм також пропонували роботу у лікарнях для військових, їдальнях і на заводах на окупованій частині східної України.

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Головною мотивацією для мігрантів є гроші. Наприклад, на територіях України, окупованих Росією, пропонують роботу в будівельному секторі із зарплатою від $2000 до $3300 американських доларів на місяць. Це набагато більше, ніж можна заробити в Росії.

Як повідомляється, за роботу в Україні російські компанії навіть обіцяли засудженим жінкам з Центральної Азії, які перебувають у російських в’язницях, гроші та зняття судимостей.