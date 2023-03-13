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Россияне зовут граждан из Центральной Азии собирать трупы оккупантов и работать в госпиталях - СМИ

Станислав ПогориловПонедельник, 13 марта 2023, 09:37
Россияне зовут граждан из Центральной Азии собирать трупы оккупантов и работать в госпиталях - СМИ
Иллюстративное фото Getty Omages

Сотни мигрантов из Центральной Азии были наняты российскими фирмами для работы на оккупированной Россией территории Украины, в том числе для сбора трупов оккупантов.

Источник: украинская служба "Радио Свобода"

Дословно: "Сотни мигрантов из Центральной Азии были наняты российскими фирмами для работы на оккупированной Россией территории Украины, несмотря на предостережения их властей не ехать в Украину. Киев также заявил, что такие работники будут рассматриваться как приспешники российских оккупантов".

Детали: В частности, работник из Кыргызстана, который не захотел обнародовать свою фамилию, говорит, что осознает риски, которые с этим связаны, и обсуждал эту тему с другими мигрантами, которые работают в Украине. "Они рассказали мне, что иногда попадают под обстрелы и что люди погибают. Они занимаются такой работой, потому что находятся в безвыходной ситуации. У некоторых есть долги", - говорит он.

Большинство мигрантов работают в строительном секторе в разрушенных городах, таких, как Мариуполь. Другие работы связаны с копанием окопов и сбором трупов.

Несколько мигранток из Центральной Азии рассказали, что им также предлагали работу в больницах для военных, столовых и на заводах на оккупированной части восточной Украины.

Главной мотивацией для мигрантов являются деньги. Например, на территориях Украины, оккупированных Россией, предлагают работу в строительном секторе с зарплатой от $2000 до $3300 американских долларов в месяц. Это намного больше, чем можно заработать в России.

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Как сообщается, за работу в Украине российские компании даже обещали осужденным женщинам из Центральной Азии, которые находятся в российских тюрьмах, деньги и снятие судимостей.

Темы: войнаУкраинаРосcияАзия
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