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Росіяни вивели в Чорне море 3 ракетоносії

Станіслав ПогоріловПонеділок, 13 березня 2023, 12:42
Росіяни вивели в Чорне море 3 ракетоносії
Ілюстративне фото Getty Images

Росіяни нарощують присутність ракетоносіїв у Чорному морі, станом на 11:30 окупанти вивели 2 надводних ракетоносія та 1 підводний, загальним залпом до 20 ракет.

Джерело: пресслужба ОК "Південь"

Деталі: Раніше  в Чорне море було виведено 2 надводних ракетоносії, споряджені до 16 ракет типу "Калібр".

Також спостерігається підвищена активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку й над акваторією Азовського моря.

Крім того, не виключена активність ворожих розвідувальних БпЛА.

Військові попередили, що загроза нанесення ракетного удару наразі надзвичайно висока.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • Вночі та вранці 9 березня Росія випустила по Україні 81 ракету різного типу, Протиповітряна оборона збила 34 із 48 крилатих ракет. Ще 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей через протидію ППО.  
  • На південному напрямку ворог атакував ракетами повітряного та морського базування типу "Х-101/Х-555", "Х-22", "Калібр" та керованими авіаційними ракетами "Х-59", запущеними зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-22М3, винищувачів Су-35 та кораблів з акваторії Чорного моря.
  • На півдні ППО збила 17 крилатих ракет та 1 безпілотник оперативно-тактичного рівня.

Теми: війнаракетний ударУкраїнаРосія
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