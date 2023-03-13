Росіяни вивели в Чорне море 3 ракетоносії

Росіяни нарощують присутність ракетоносіїв у Чорному морі, станом на 11:30 окупанти вивели 2 надводних ракетоносія та 1 підводний, загальним залпом до 20 ракет.

Джерело: пресслужба ОК "Південь"

Деталі: Раніше в Чорне море було виведено 2 надводних ракетоносії, споряджені до 16 ракет типу "Калібр".

Реклама:

Також спостерігається підвищена активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку й над акваторією Азовського моря.

Крім того, не виключена активність ворожих розвідувальних БпЛА.

Військові попередили, що загроза нанесення ракетного удару наразі надзвичайно висока.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: