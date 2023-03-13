Россияне вывели в Черное море 3 ракетоносителя

Россияне наращивают присутствие ракетоносителей в Черном море, по состоянию на 11:30 оккупанты вывели 2 надводных ракетоносителя и 1 подводный, общим залпом до 20 ракет.

Источник: пресс-служба ОК "Юг"

Детали: Ранее в Черное море было выведено 2 надводных ракетоносителя, снаряженные до 16 ракет типа "Калибр".

Также наблюдается повышенная активность вражеской тактической авиации на восточном направлении и над акваторией Азовского моря.

Кроме того, не исключена активность вражеских разведывательных БпЛА.

Военные предупредили, что угроза нанесения ракетного удара сейчас чрезвычайно высока.

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