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Россияне вывели в Черное море 3 ракетоносителя

Станислав ПогориловПонедельник, 13 марта 2023, 12:42
Россияне вывели в Черное море 3 ракетоносителя
Иллюстративное фото Getty Images

Россияне наращивают присутствие ракетоносителей в Черном море, по состоянию на 11:30 оккупанты вывели 2 надводных ракетоносителя и 1 подводный, общим залпом до 20 ракет.

Источник: пресс-служба ОК "Юг"

Детали: Ранее в Черное море было выведено 2 надводных ракетоносителя, снаряженные до 16 ракет типа "Калибр".

Также наблюдается повышенная активность вражеской тактической авиации на восточном направлении и над акваторией Азовского моря.

Кроме того, не исключена активность вражеских разведывательных БпЛА.

Военные предупредили, что угроза нанесения ракетного удара сейчас чрезвычайно высока.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ночью и утром 9 марта Россия выпустила по Украине 81 ракету различного типа, противовоздушная оборона сбила 34 из 48 крылатых ракет. Еще 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей из-за противодействия ПВО. 
  • На южном направлении враг атаковал ракетами воздушного и морского базирования типа "Х-101/Х-555", "Х-22", "Калибр" и управляемыми авиационными ракетами "Х-59", запущенными со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-22М3, истребителей Су-35 и кораблей из акватории Черного моря.
  • На юге ПВО сбила 17 крылатых ракет и 1 беспилотник оперативно-тактического уровня.

Темы: войнаракетный ударУкраинаРосcия
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