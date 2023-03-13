Россияне вывели в Черное море 3 ракетоносителя
Понедельник, 13 марта 2023, 12:42
Россияне наращивают присутствие ракетоносителей в Черном море, по состоянию на 11:30 оккупанты вывели 2 надводных ракетоносителя и 1 подводный, общим залпом до 20 ракет.
Источник: пресс-служба ОК "Юг"
Детали: Ранее в Черное море было выведено 2 надводных ракетоносителя, снаряженные до 16 ракет типа "Калибр".
Также наблюдается повышенная активность вражеской тактической авиации на восточном направлении и над акваторией Азовского моря.
Кроме того, не исключена активность вражеских разведывательных БпЛА.
Военные предупредили, что угроза нанесения ракетного удара сейчас чрезвычайно высока.
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- Ночью и утром 9 марта Россия выпустила по Украине 81 ракету различного типа, противовоздушная оборона сбила 34 из 48 крылатых ракет. Еще 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей из-за противодействия ПВО.
- На южном направлении враг атаковал ракетами воздушного и морского базирования типа "Х-101/Х-555", "Х-22", "Калибр" и управляемыми авиационными ракетами "Х-59", запущенными со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-22М3, истребителей Су-35 и кораблей из акватории Черного моря.
- На юге ПВО сбила 17 крылатых ракет и 1 беспилотник оперативно-тактического уровня.