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Окупанти вдарили ракетами по школі в Авдіївці: загинула жінка

Станіслав ПогоріловПонеділок, 13 березня 2023, 13:43
Окупанти вдарили ракетами по школі в Авдіївці: загинула жінка
Фото: ОП

Через ракетний обстріл росіянами школи у місті Авдіївка Донецької області загинула місцева мешканка.

Джерело: Єрмак у Telegram

Пряма мова Єрмака: "Росіяни двома ракетними ударами обстріляли школу в Авдіївці".

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Деталі: За його словами, у результаті обстрілу загинула місцева мешканка.

Що було раніше: 13 березня російські війська обстріляли українське селище Зноб-Новгородське в Сумській області  неподалік від російсько-українського кордону.  В результаті удару одна цивільна особа загинула, ще 4 отримали поранення.

Теми: війнаДонецька областьУкраїнаРосія
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