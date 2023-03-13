Окупанти вдарили ракетами по школі в Авдіївці: загинула жінка
Понеділок, 13 березня 2023, 14:43
Через ракетний обстріл росіянами школи у місті Авдіївка Донецької області загинула місцева мешканка.
Джерело: Єрмак у Telegram
Пряма мова Єрмака: "Росіяни двома ракетними ударами обстріляли школу в Авдіївці".
Деталі: За його словами, у результаті обстрілу загинула місцева мешканка.
Що було раніше: 13 березня російські війська обстріляли українське селище Зноб-Новгородське в Сумській області неподалік від російсько-українського кордону. В результаті удару одна цивільна особа загинула, ще 4 отримали поранення.
ВІДЕО ДНЯ