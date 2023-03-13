Окупанти вдарили ракетами по школі в Авдіївці: загинула жінка

Через ракетний обстріл росіянами школи у місті Авдіївка Донецької області загинула місцева мешканка.

Джерело: Єрмак у Telegram

Пряма мова Єрмака: "Росіяни двома ракетними ударами обстріляли школу в Авдіївці".

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Деталі: За його словами, у результаті обстрілу загинула місцева мешканка.

Що було раніше: 13 березня російські війська обстріляли українське селище Зноб-Новгородське в Сумській області неподалік від російсько-українського кордону. В результаті удару одна цивільна особа загинула, ще 4 отримали поранення.