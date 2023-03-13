Оккупанты ударили ракетами по школе в Авдеевке: погибла женщина
Понедельник, 13 марта 2023, 14:43
Из-за ракетного обстрела россиянами школы в городе Авдеевка Донецкой области погибла местная жительница.
Источник: Ермак в Telegram
Прямая речь Ермака: "Россияне двумя ракетными ударами обстреляли школу в Авдеевке".
Детали: По его словам, в результате обстрела погибла местная жительница.
Что предшествовало: 13 марта российские военные обстреляли украинский поселок Зноб-Новгородское в Сумской области неподалеку от российско-украинской границы.В результате удара один гражданский человек погиб, еще 4 получили ранения.
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