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Оккупанты ударили ракетами по школе в Авдеевке: погибла женщина

Станислав ПогориловПонедельник, 13 марта 2023, 14:43
Оккупанты ударили ракетами по школе в Авдеевке: погибла женщина
Фото: ОП

Из-за ракетного обстрела россиянами школы в городе Авдеевка Донецкой области погибла местная жительница.

Источник: Ермак в Telegram

Прямая речь Ермака: "Россияне двумя ракетными ударами обстреляли школу в Авдеевке".

 

Детали: По его словам, в результате обстрела погибла местная жительница.

Что предшествовало: 13 марта российские военные обстреляли украинский поселок Зноб-Новгородское в Сумской области неподалеку от российско-украинской границы.В результате удара один гражданский человек погиб, еще 4 получили ранения.

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Темы: войнаДонецкая областьУкраинаРосcия
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