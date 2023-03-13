Оккупанты ударили ракетами по школе в Авдеевке: погибла женщина

Из-за ракетного обстрела россиянами школы в городе Авдеевка Донецкой области погибла местная жительница.

Источник: Ермак в Telegram

Прямая речь Ермака: "Россияне двумя ракетными ударами обстреляли школу в Авдеевке".

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Детали: По его словам, в результате обстрела погибла местная жительница.

Что предшествовало: 13 марта российские военные обстреляли украинский поселок Зноб-Новгородское в Сумской области неподалеку от российско-украинской границы.В результате удара один гражданский человек погиб, еще 4 получили ранения.