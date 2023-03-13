ЄС підтвердив продовження на пів року персональних санкцій через агресію Росії

Рада Європейського Союзу в понеділок ухвалила рішення продовжити на шість місяців – до 15 вересня 2023 року – обмежувальні заходи, спрямовані на відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Про це пише "Європейська правда".

"Дія санкцій буде продовжена щодо 1473 фізичних та 205 юридичних осіб, більшість із яких потрапили під обмеження у відповідь на невиправдану та неспровоковану військову агресію Росії проти України, що триває", – оголосила Рада ЄС.

Реклама:

Обмежувальні заходи передбачають обмеження на поїздки для фізичних осіб, заморожування активів та заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів фізичним та юридичним особам, що перебувають у чорному списку Євросоюзу.

Як нагадує Рада ЄС, після 24 лютого 2022 року, у відповідь на агресію Росії проти України, ЄС суттєво розширив санкції проти РФ "із метою суттєво послабити російську економічну базу, позбавити її критично важливих технологій та ринків, а також значно обмежити її здатність вести війну".

"Росія повинна негайно припинити свою жорстоку війну. Європейський Союз буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і залишається непохитним у своїй підтримці суверенітету і територіальної цілісності України", – наголошується в заяві.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, у лютому неофіційно повідомляли, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нібито погрожує ветувати продовження санкцій, вимагаючи, щоб зі списку вилучили чотирьох осіб.

Також стало відомо, що санкції проти матері засновника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина залишаться чинними і після постанови Суду ЄС, оскільки вона стосується лише того рішення Ради ЄС, коли вони були застосовані вперше.