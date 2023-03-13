Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС підтвердив продовження на пів року персональних санкцій через агресію Росії

"Європейська правда"Понеділок, 13 березня 2023, 16:27

Рада Європейського Союзу в понеділок ухвалила рішення продовжити на шість місяців – до 15 вересня 2023 року – обмежувальні заходи, спрямовані на відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Про це пише "Європейська правда".

"Дія санкцій буде продовжена щодо 1473 фізичних та 205 юридичних осіб, більшість із яких потрапили під обмеження у відповідь на невиправдану та неспровоковану військову агресію Росії проти України, що триває", – оголосила Рада ЄС.

Обмежувальні заходи передбачають обмеження на поїздки для фізичних осіб, заморожування активів та заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів фізичним та юридичним особам, що перебувають у чорному списку Євросоюзу.

Як нагадує Рада ЄС, після 24 лютого 2022 року, у відповідь на агресію Росії проти України, ЄС суттєво розширив санкції проти РФ "із метою суттєво послабити російську економічну базу, позбавити її критично важливих технологій та ринків, а також значно обмежити її здатність вести війну".

"Росія повинна негайно припинити свою жорстоку війну. Європейський Союз буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і залишається непохитним у своїй підтримці суверенітету і територіальної цілісності України", – наголошується в заяві.

Нагадаємо, у лютому неофіційно повідомляли, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нібито погрожує ветувати продовження санкцій, вимагаючи, щоб зі списку вилучили чотирьох осіб.

ВІДЕО ДНЯ

Також стало відомо, що санкції проти матері засновника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина залишаться чинними і після постанови Суду ЄС, оскільки вона стосується лише того рішення Ради ЄС, коли вони були застосовані вперше.

Теми: ЄСРосіясанкції
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Ордер на арешт Путіна виправданий – Байден

Атака дронів на Україну: сили ППО знищили 11 "Шахедів"

Україна вперше в історії вийшла у фінал Євро з футзалу серед жінок

За ексміністра інфраструктури Пивоварського внесли 10 мільйонів застави

Зеленський про підозрюваного Путіна: Починається історична відповідальність

Кремль про ордер на арешт Путіна: Сама постановка питання неприйнятна

Усі новини...
ЄС
ЄС продовжив персональні санкції проти РФ за війну на пів року, список без змін – ЗМІ
Українці вважають, що майбутнє України залежить від членства в ЄС
Звіт ЄС про відповідність України критеріям буде у травні; уряд хоче виконати всі, крім одного
Останні новини
07:02
Сили оборони відбили понад 100 ворожих атак – зведення
06:38
США планують до вересня надати Україні додаткові $7,4 млрд допомоги
06:03
Росіяни вдарили по Запоріжжю, є руйнування – ОВА
05:35
Сі Цзіньпін запропонує Путіну допомогу в ухиленні від санкцій – ISW
04:31
Трампу повернули канал у YouTube після двох років блокування
04:15
Ордер на арешт Путіна виправданий – Байден
03:35
фото, відеоУ Москві бари запідозрили у фінансуванні ЗСУ: відвідувачів змушували підспівувати "Любе"
02:38
Атака дронів на Україну: сили ППО знищили 11 "Шахедів"
01:59
Прокурор МКС: Є достатньо підстав вважати Путіна відповідальним за викрадення українських дітей
01:42
ППО знищила всі "Шахеди", які атакували Київ
Усі новини...