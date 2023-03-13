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ЕС подтвердил продление на полгода персональных санкций из-за агрессии России

"Европейская правда"Понедельник, 13 марта 2023, 15:27

Совет Европейского Союза в понедельник принял решение продлить на шесть месяцев - до 15 сентября 2023 года - ограничительные меры, направленные на ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Об этом пишет "Европейская правда".

"Действие санкций будет продлено в отношении 1473 физических и 205 юридических лиц, большинство из которых попали под ограничения в ответ на неоправданную и неспровоцированную военную агрессию России против Украины, которая продолжается", - объявил Совет ЕС.

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Ограничительные меры предусматривают ограничения на поездки для физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам, находящимся в черном списке Евросоюза.

Как напоминает Совет ЕС, после 24 февраля 2022 года, в ответ на агрессию России против Украины, ЕС существенно расширил санкции против РФ "с целью существенно ослабить российскую экономическую базу, лишить ее критически важных технологий и рынков, а также значительно ограничить ее способность вести войну".

"Россия должна немедленно прекратить свою жестокую войну. Европейский Союз будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и остается непоколебимым в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - отмечается в заявлении.

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Напомним, в феврале неофициально сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы угрожает ветировать продление санкций, требуя, чтобы из списка изъяли четырех человек.

Ранее стало известно, что санкции против матери основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина останутся в силе и после постановления Суда ЕС, поскольку оно касается только того решения Совета ЕС, когда они были применены впервые.

Темы: ЕСРосcиясанкции
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