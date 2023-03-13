Російського військового, який ховався у покинутих будівлях, упіймали на Харківщині

На території Куп’янського району Харківської області затримали російського військовослужбовця, який після де окупації цих територій переховувався у покинутих будівлях.

Джерело: повідомлення Нацполіції в Харківській області

Дослівно: "13 березня під час патрулювання селища Куп’янськ-Вузловий наряд батальйону поліції особливого призначення зі складу зведеного загону ГУНП в Луганській області затримав 42-річного чоловіка.

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При перевірці з’ясувалось, що він є військовослужбовцем 27-ї мотострілецької бригади РФ. Затриманий розказав, що після того, як Збройні сили України звільнили Куп’янщину, він переховувався у покинутих будівлях на території району".

Передісторія:

У вересні 2022 року українська армія здійснила успішний контрнаступ у Харківській області, деокупувавши Ізюм, Балаклію і Куп'янськ.