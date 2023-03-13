Российского военного, который прятался в заброшенных зданиях, поймали на Харьковщине
Понедельник, 13 марта 2023, 16:59
На территории Купянского района Харьковской области задержали российского военнослужащего, который после де оккупации этих территорий скрывался в заброшенных зданиях.
Источник: сообщение Нацполиции в Харьковской области
Дословно: "13 марта во время патрулирования поселка Купянск-Узловой наряд батальона полиции особого назначения из состава сводного отряда ГУНП в Луганской области задержал 42-летнего мужчину.
При проверке выяснилось, что он является военнослужащим 27-й мотострелковой бригады РФ. Задержанный рассказал, что после того, как Вооруженные силы Украины освободили Купянщину, он скрывался в заброшенных зданиях на территории района".
Предыстория:
- В сентябре 2022 года украинская армия осуществила успешное контрнаступление в Харьковской области, деоккупировав Изюм, Балаклею и Купянск.