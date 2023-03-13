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Российского военного, который прятался в заброшенных зданиях, поймали на Харьковщине

"Украинская правда"Понедельник, 13 марта 2023, 15:59
Российского военного, который прятался в заброшенных зданиях, поймали на Харьковщине

На территории Купянского района Харьковской области задержали российского военнослужащего, который после де оккупации этих территорий скрывался в заброшенных зданиях.

Источник: сообщение Нацполиции в Харьковской области  

Дословно: "13 марта во время патрулирования поселка Купянск-Узловой наряд батальона полиции особого назначения из состава сводного отряда ГУНП в Луганской области задержал 42-летнего мужчину.

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При проверке выяснилось, что он является военнослужащим 27-й мотострелковой бригады РФ. Задержанный рассказал, что после того, как Вооруженные силы Украины освободили Купянщину, он скрывался в заброшенных зданиях на территории района".

Предыстория:

  • В сентябре 2022 года украинская армия осуществила успешное контрнаступление в Харьковской области, деоккупировав Изюм, Балаклею и Купянск.

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Темы: Харьков
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