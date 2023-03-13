Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ вкрила "Ураганами" міста на Донеччині: є загибла та поранені

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 13 березня 2023, 18:36
РФ вкрила Ураганами міста на Донеччині: є загибла та поранені
Наслідки обстрілу Донеччини 13 березня, фото прокуратури

Російські окупанти у понеділок обстріляли зі ствольної артилерії та РСЗВ "Ураган" міста Костянтинівку та Авдіївку Донецької області, внаслідок чого загинула одна людина та п’ятеро отримали поранення.

Джерело: пресслужба Донецької обласної прокуратури 

Деталі: Прокуратура повідомляє, що руйнувань зазнали приватні домоволодіння, багатоповерхівки, господарські споруди, автомобілі, а також асфальтове покриття.

Внаслідок атаки на Авдіївку загинула 46-річна жінка, у Костянтинівці 4 чоловіків та жінка віком від 25 до 73 років отримали осколкові поранення  різного ступеню тяжкості. Їм надається кваліфікована медична допомога. 

На місцях працюють прокурори, правоохоронці та рятувальники. 

 
 

Що цьому передувало: 

  • Вдень голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомляв про ракетний удар по школі в Авдіївці, внаслідок якого загинула жінка.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Донецька областьобстрілжертви
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Ордер на арешт Путіна виправданий – Байден

Атака дронів на Україну: сили ППО знищили 11 "Шахедів"

За ексміністра інфраструктури Пивоварського внесли 10 мільйонів застави

Зеленський про підозрюваного Путіна: Починається історична відповідальність

Кремль про ордер на арешт Путіна: Сама постановка питання неприйнятна

Сирський: Ворог у Бахмуті задіяв усі свої потужності, бої йдуть із трьох сторін міста

Усі новини...
Донецька область
Окупанти вдарили ракетами по школі в Авдіївці: загинула жінка
Сирський: Вагнерівці намагаються прорватися у центр Бахмута, наступають з кількох напрямків
Росіяни втратили два десятки вояк, штурмуючи опорні пункти прикордонників
Останні новини
09:14
мапаСуботній ранок почався з повітряної тривоги по всій Україні
08:54
Окупанти шукають "партизанів та диверсантів" на Луганщині – ОВА
08:28
Ще майже 900 росіян знищені в Україні
07:51
Херсонщина: за добу противник 50 разів обстріляв область
07:28
Ворог намагається приховати за навчаннями тотальну мобілізацію на Луганщині – Генштаб
07:02
Сили оборони відбили понад 100 ворожих атак – зведення
06:38
США планують до вересня надати Україні додаткові $7,4 млрд допомоги
06:03
Росіяни вдарили по Запоріжжю, є руйнування – ОВА
05:35
Сі Цзіньпін запропонує Путіну допомогу в ухиленні від санкцій – ISW
04:31
Трампу повернули канал у YouTube після двох років блокування
Усі новини...