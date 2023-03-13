РФ вкрила "Ураганами" міста на Донеччині: є загибла та поранені
Понеділок, 13 березня 2023, 17:36
Російські окупанти у понеділок обстріляли зі ствольної артилерії та РСЗВ "Ураган" міста Костянтинівку та Авдіївку Донецької області, внаслідок чого загинула одна людина та п’ятеро отримали поранення.
Джерело: пресслужба Донецької обласної прокуратури
Деталі: Прокуратура повідомляє, що руйнувань зазнали приватні домоволодіння, багатоповерхівки, господарські споруди, автомобілі, а також асфальтове покриття.
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Внаслідок атаки на Авдіївку загинула 46-річна жінка, у Костянтинівці 4 чоловіків та жінка віком від 25 до 73 років отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості. Їм надається кваліфікована медична допомога.
На місцях працюють прокурори, правоохоронці та рятувальники.
Що цьому передувало:
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- Вдень голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомляв про ракетний удар по школі в Авдіївці, внаслідок якого загинула жінка.