РФ вкрила "Ураганами" міста на Донеччині: є загибла та поранені

Російські окупанти у понеділок обстріляли зі ствольної артилерії та РСЗВ "Ураган" міста Костянтинівку та Авдіївку Донецької області, внаслідок чого загинула одна людина та п’ятеро отримали поранення.

Джерело: пресслужба Донецької обласної прокуратури

Деталі: Прокуратура повідомляє, що руйнувань зазнали приватні домоволодіння, багатоповерхівки, господарські споруди, автомобілі, а також асфальтове покриття.

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Внаслідок атаки на Авдіївку загинула 46-річна жінка, у Костянтинівці 4 чоловіків та жінка віком від 25 до 73 років отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості. Їм надається кваліфікована медична допомога.

На місцях працюють прокурори, правоохоронці та рятувальники.

Що цьому передувало:

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