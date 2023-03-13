Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РФ вкрила "Ураганами" міста на Донеччині: є загибла та поранені

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 13 березня 2023, 17:36
РФ вкрила Ураганами міста на Донеччині: є загибла та поранені
Наслідки обстрілу Донеччини 13 березня, фото прокуратури

Російські окупанти у понеділок обстріляли зі ствольної артилерії та РСЗВ "Ураган" міста Костянтинівку та Авдіївку Донецької області, внаслідок чого загинула одна людина та п’ятеро отримали поранення.

Джерело: пресслужба Донецької обласної прокуратури 

Деталі: Прокуратура повідомляє, що руйнувань зазнали приватні домоволодіння, багатоповерхівки, господарські споруди, автомобілі, а також асфальтове покриття.

Реклама:

Внаслідок атаки на Авдіївку загинула 46-річна жінка, у Костянтинівці 4 чоловіків та жінка віком від 25 до 73 років отримали осколкові поранення  різного ступеню тяжкості. Їм надається кваліфікована медична допомога. 

На місцях працюють прокурори, правоохоронці та рятувальники. 

 
 

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Вдень голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомляв про ракетний удар по школі в Авдіївці, внаслідок якого загинула жінка.

Теми: Донецька областьобстрілжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Донецька область
Росіяни за добу вбили 5 жителів Донеччини, ще 4 поранені
Росіяни ввечері обстріляли Торецьк касетними снарядами: є загибла та поранені
У прифронтових районах Донеччини залишаються 89 дітей – Кириленко
Останні новини
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
13:41
Путін хоче задіяти у війні штучний інтелект та відправити на фронт лазери і роботів
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: трощу дронів влаштували прикордонники
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
Усі новини...
Реклама: