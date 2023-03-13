РФ обстреляла "Ураганами" города в Донецкой области: есть погибшая и раненые

Российские оккупанты в понедельник обстреляли из ствольной артиллерии и РСЗО "Ураган" города Константиновку и Авдеевку Донецкой области, в результате чего погиб один человек и пятеро получили ранения.

Источник: пресс-служба Донецкой областной прокуратуры

Детали: Прокуратура сообщает, что разрушениям подверглись частные домовладения, многоэтажки, хозяйственные постройки, автомобили, а также асфальтовое покрытие.

В результате атаки на Авдеевку погибла 46-летняя женщина, в Константиновке 4 мужчин и женщина в возрасте от 25 до 73 лет получили осколочные ранения различной степени тяжести. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

На местах работают прокуроры, правоохранители и спасатели.

Что этому предшествовало:

Днем глава Офиса президента Андрей Ермак сообщал о ракетном ударе по школе в Авдеевке.