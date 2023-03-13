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У ЄС розробляють свій закон про "іноагентів" – ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 13 березня 2023, 21:15

Європейський Союз розробляє закон, який зобов’яже неурядові організації, консалтингові компанії та наукові установи розкривати інформацію про будь-яке фінансування з-поза меж ЄС у межах боротьби з іноземним впливом у блоці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Politico з посиланням на трьох поінформованих співрозмовників.

Документ, як передбачається, буде розроблений за аналогією із законами в Австралії та США. У ньому, найімовірніше, не будуть передбачені обмеження щодо фізичних осіб, але всі прибуткові й неприбуткові організації зобов’яжуть розкрити джерела доходів з-за меж ЄС.

Один із чиновників Єврокомісії на умовах анонімності заявив, що проєкт має бути завершений наприкінці травня 2023 року. Він має стати відповіддю на низку операцій іноземного впливу – від російських хакерських кампаній до, приміром, "Катаргейту" – корупційного скандалу в Європарламенті.

Єврокомісія вже розіслала деяким неурядовим організаціям опитувальник, який має стати основою для оцінки іноземного впливу, що має завершитися у квітні в межах підготовки проєкту закону ЄС.

В опитувальнику респондентів уже просять детально описати джерела фінансування з-за меж ЄС. Деякі з них висловили занепокоєння, що законопроєкт може бути використаний автократами в ЄС, як-то прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, для придушення продемократичних сил у їхніх країнах.

Також лунала критика у зв’язку з тим, що пропозиція розробляється паралельно з подіями в Грузії, де через аналогічний намір влади спалахнули кількаденні протести – вони зрештою завершились відкликанням законопроєктів.

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"Очевидно, що це делікатне питання. Ми все ще перебуваємо на ранніх стадіях збору інформації від широкого кола зацікавлених сторін, щоб переконатися, що ми обираємо правильний підхід", – прокоментував Politico представник Єврокомісії.

У зв’язку з цим єврокомісарка з питань цінностей і прозорості Вера Юрова проведе низку зустрічей з представниками громадянського суспільства в ЄС цього тижня.

Теми: ЄСзаконодавство
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