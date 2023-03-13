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У ЄС розробляють свій закон про "іноагентів" – ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 13 березня 2023, 20:15

Європейський Союз розробляє закон, який зобов’яже неурядові організації, консалтингові компанії та наукові установи розкривати інформацію про будь-яке фінансування з-поза меж ЄС у межах боротьби з іноземним впливом у блоці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Politico з посиланням на трьох поінформованих співрозмовників.

Документ, як передбачається, буде розроблений за аналогією із законами в Австралії та США. У ньому, найімовірніше, не будуть передбачені обмеження щодо фізичних осіб, але всі прибуткові й неприбуткові організації зобов’яжуть розкрити джерела доходів з-за меж ЄС.

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Один із чиновників Єврокомісії на умовах анонімності заявив, що проєкт має бути завершений наприкінці травня 2023 року. Він має стати відповіддю на низку операцій іноземного впливу – від російських хакерських кампаній до, приміром, "Катаргейту" – корупційного скандалу в Європарламенті.

Єврокомісія вже розіслала деяким неурядовим організаціям опитувальник, який має стати основою для оцінки іноземного впливу, що має завершитися у квітні в межах підготовки проєкту закону ЄС.

В опитувальнику респондентів уже просять детально описати джерела фінансування з-за меж ЄС. Деякі з них висловили занепокоєння, що законопроєкт може бути використаний автократами в ЄС, як-то прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, для придушення продемократичних сил у їхніх країнах.

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Також лунала критика у зв’язку з тим, що пропозиція розробляється паралельно з подіями в Грузії, де через аналогічний намір влади спалахнули кількаденні протести – вони зрештою завершились відкликанням законопроєктів.

"Очевидно, що це делікатне питання. Ми все ще перебуваємо на ранніх стадіях збору інформації від широкого кола зацікавлених сторін, щоб переконатися, що ми обираємо правильний підхід", – прокоментував Politico представник Єврокомісії.

У зв’язку з цим єврокомісарка з питань цінностей і прозорості Вера Юрова проведе низку зустрічей з представниками громадянського суспільства в ЄС цього тижня.

Теми: ЄСзаконодавство
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