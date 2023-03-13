В ЕС разрабатывают свой закон об "иноагентах" – СМИ

Европейский Союз разрабатывает закон, который обяжет неправительственные организации, консалтинговые компании и научные учреждения раскрывать информацию о любом финансировании из-за пределов ЕС в рамках борьбы с иностранным влиянием в блоке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Politico со ссылкой на трех информированных собеседников.

Документ, как предполагается, будет разработан по аналогии с законами в Австралии и США. В нем, скорее всего, не будут предусмотрены ограничения в отношении физических лиц, но все прибыльные и неприбыльные организации обяжут раскрыть источники доходов из-за пределов ЕС.

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Один из чиновников Еврокомиссии на условиях анонимности заявил, что проект должен быть завершен в конце мая 2023 года. Он должен стать ответом на ряд операций иностранного влияния - от российских хакерских кампаний до, например, "Катаргейта" - коррупционного скандала в Европарламенте.

Еврокомиссия уже разослала некоторым неправительственным организациям опросник, который должен стать основой для оценки иностранного влияния, которая должна завершиться в апреле в рамках подготовки проекта закона ЕС.

В опроснике респондентов уже просят подробно описать источники финансирования из-за пределов ЕС. Некоторые из них выразили обеспокоенность, что законопроект может быть использован автократами в ЕС, такими как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, для подавления продемократических сил в их странах.

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Также звучала критика в связи с тем, что предложение разрабатывается параллельно с событиями в Грузии, где из-за аналогичного намерения власти вспыхнули многодневные протесты - они в конце концов завершились отзывом законопроектов.

"Очевидно, что это деликатный вопрос. Мы все еще находимся на ранних стадиях сбора информации от широкого круга заинтересованных сторон, чтобы убедиться, что мы выбираем правильный подход", - прокомментировал Politico представитель Еврокомиссии.

В связи с этим еврокомиссар по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова проведет ряд встреч с представителями гражданского общества в ЕС на этой неделе.